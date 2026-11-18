LUTO

Irmão de Lua Blanco faz declaração emocionante um mês após morte da atriz: 'Buraco imenso'

Atriz e cantora morreu aos 39 anos devido a um câncer de intestino; em publicação, o irmão destacou a saudade e o compromisso da família em manter a memória da artista viva

Kamila Macedo

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 20:38

Daniel Blanco publica texto em homenagem a sua irmã, Lua Blanco, que faleceu há um mês Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Daniel Blanco prestou homenagem à irmã, a atriz Lua Blanco, nesta quarta-feira (18), data em que se completa um mês de seu falecimento. Em publicação nas redes sociais, ele compartilhou registros ao lado da artista, de familiares e de amigos, e refletiu sobre como tem vivido o luto.

“Há 1 mês, a Lua ficou cheia. Sinto ela perto de mim como se ela nem tivesse partido. Ela era tão presente, tão cuidadosa e acolhedora que até agora no mundo espiritual ainda vale quando ela disse que eu poderia contar com ela pra tudo. Eu sinto que isso nunca vai mudar”, escreveu.

Daniel Blanco abre álbum de fotos com momentos de Lua Blanco 1 de 20

Ainda no texto, Daniel afirmou que não sente revolta diante da perda. “Não existe negação e raiva e nem quero questionar o mecanismo do Universo. Porém a tristeza sempre vai dar as caras de vez em quando pra acompanhar o amor colossal que tenho por ela e vou ter pra sempre. O amor sempre vence o medo e a tristeza”, declarou.

Ele relatou que, apesar do “buraco imenso” deixado na família, todos assumiram o compromisso de manter a memória da atriz presente na rotina. “A família, que agora tem um buraco imenso, assumiu o compromisso de trazer a Lua pro nosso dia-a-dia nos nossos atos de serviço um pro outro e na nossa forma de cuidar. E é claro, na nossa forma de reunir a família pra organizar as fotos do dia”, explicou.

“Lua, você SEMPRE estará com a gente nessas fotos e nas nossas risadas abertas entre as piadas internas. Lua eterna”, concluiu Daniel na mensagem dedicada à irmã.

Morte de Lua Blanco