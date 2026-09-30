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Isa Pereira, vencedora do Mr. Olympia surpreende com antes e depois do fisiculturismo

Atleta participou de todas competições da categoria Wellness do Mr. Olympia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:38

Antes e depois da fisiculturista Isa Pereira
Antes e depois da fisiculturista Isa Pereira Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A brasileira Isa Pereira é um dos maiores exemplos de disciplina no fisiculturismo dentro e fora do Brasil.

Em 2024, a carioca derrotou a compatriota e tricampeã Francielle Mattos, também carioca de 28 anos, e venceu seu primeiro título na categoria Wellness do Mr. Olympia 2024. No ano anterior (2023), Francielle Mattos venceu a Isa Pereira no Mr. Olympia por apenas um ponto.

Em agosto do mesmo ano, a atleta surpreendeu ao exibir o seu porte físico antes de se tornar fisiculturista. Veja:

Antes e depois de Isa Pereira
Antes e depois de Isa Pereira Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Isa Pereira

Atleta Wellness de Fisiculturismo por Reprodução | Instagram
Atleta Wellness de Fisiculturismo por Reprodução | Instagram
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Antes do foco na musculação, Isa tinha um corpo com pouca massa magra, quando ainda não competia há quase 12 anos atrás. “Eu apenas vivia um momento difícil na minha vida e queria fazer alguma coisa que me trouxesse alegria”, disse Isa.

Isa ainda ressaltou que o esporte salvou a sua vida, “depois de Deus”, ponderou. “A jornada nem sempre foi fácil, mas desistir nunca foi uma opção. Ninguém começa pronto, todos nós temos um começo. Musculação não é apenas um esporte, é um estilo de vida.

Esqueça o tempo que vai levar para ter resultados, apenas comece!" disse Isa sobre sua transformação física.

No primeiro dia de competições do Mr. Olympia 2024, em Las Vegas, Isabelle Pereira Nunes venceu o seu primeiro título na categoria Welness.

Na terça-feira (29) desta semana Isa Pereira falou sobre sua trajetória no Mr. Olympia em seu perfil do Instagram. Aos 30 anos, a atleta Wellness, destacou as conquistas na considerada Copa do Mundo do fisiculturismo, onde acredita ser a única a ter disputado todas as seis edições desde a estreia na categoria do campeonato.

Antes de vencer em 2024, ela ficou em terceiro lugar e foi vice nas outras quatro participações. Neste ano, a atleta ficou em segundo lugar, e a também brasileira Eduarda Bezerra foi bicampeã.

Em um caixa de perguntas publicada pela atleta, um dos seguidores perguntou se ela se cobra muito, e Isa respondeu que é perfeccionista com tudo o que faz, seja treino, dieta, recuperação, poses e cada detalhe da preparação.

“Quero voltar ao top 1, claro, mas o resultado não está no meu controle. Por isso, não deixo que a colocação tire o mérito e orgulho do trabalho que eu fiz. O mais importante é subir ao palco sabendo que dei o meu melhor e entreguei tudo o que me propus a fazer", afirmou.

A fisiculturista ainda falou sobre sua contribuição para o esporte. "Continuo buscando evolução, mas também sei reconhecer e valorizar a minha caminhada. Sou a única atleta que competiu em todas as edições do Olympia. Tenho 1x Top 3, 1x Top 1 e 4x Top 2. Modéstia à parte, fiz parecer que isso é fácil, mas não é! Chegar no topo é difícil, se manter lá por seis anos consecutivos é ainda mais. A pressão que eu me permito ter é mostrar uma versão melhor a cada show, já o resultado do pódio depende de outros fatores que não posso controlar", declarou.

Tags:

Fisiculturismo Fisiculturista mr. Olympia isa Pereira

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