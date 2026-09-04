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Isabelle Drummond será designer de joias em nova série de romance cristão da Netflix

Produção é baseada na obra de Camila Antunes e tem roteiro assinado por Thereza Falcão e direção de Thiago Teitelroit

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 21:43

Isabelle Drummond
Isabelle Drummond Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Isabelle Drummond está escalada para uma nova produção nacional da Netflix. Ao lado do ator Maurício Destri, ela formará o casal protagonista da série de romance cristão “Deixe nevar”, adaptação do livro homônimo escrito por Camila Antunes. As informações são do jornal O Globo.

Na trama, Isabelle Drummond dá vida a Vânia, uma designer de joias que vê sua vida se transformar ao ter seu destino entrelaçado com o de Marco, interpretado por Maurício Destri, herdeiro de uma família milionária. Tudo começa quando ele surge em seu estabelecimento para devolver a peça mais exclusiva já produzida por ela: um anel de noivado. O encontro inesperado une os dois em uma jornada para superar seus conflitos internos.

Isabelle Drummond

Isabelle Drummond anuncia retorno às novelas por Reprodução/Instagram
Isabelle Drummond por Globo
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond é processada por dívida de condomínio de R$ 40 mil no Rio por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
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Isabelle Drummond anuncia retorno às novelas por Reprodução/Instagram

Publicado originalmente em 2024, o livro aborda temas ligados ao amor, à fé e à espiritualidade, marcas recorrentes nas obras de Camila Antunes, que é integrante da Igreja Batista.

O roteiro da adaptação fica a cargo de Thereza Falcão, com direção de Thiago Teitelroit. Não há informações sobre a data de estreia nem sobre o início das filmagens.

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