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Itens comuns no café da manhã parecem saudáveis, mas podem sabotar metabolismo e sugar sua energia

Entenda como alimentos comuns, de pães industriais a iogurtes "fit", escondem açúcares e farinhas que disparam a insulina e sabotam sua energia logo cedo

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  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 26 de abril de 2026 às 08:00

Muito além das calorias, o excesso de produtos refinados gera inflamação silenciosa e resistência à insulina; saiba identificar os ingredientes que causam fome constante
Muito além das calorias, o excesso de produtos refinados gera inflamação silenciosa e resistência à insulina; saiba identificar os ingredientes que causam fome constante Crédito: Banco de imagem

Muitas pessoas acreditam que manter uma dieta equilibrada é deixar de adicionar colheres de açúcar no café ou evitar doces óbvios.

No entanto, o perigo real costuma estar escondido em itens que consumimos "quase sem pensar", como iogurtes saborizados, pães industriais, cereais matinais e até molhos para salada.

O consumo excessivo de açúcar refinado e farinhas brancas não é apenas uma questão de calorias; é um gatilho para uma série de desequilíbrios metabólicos que podem levar anos para se manifestar, mas que agem silenciosamente desde a primeira garfada.

Açúcar pode ser usado em banho energético

[Edicase]O açúcar pode prejudicar a saúde de diversas formas (Imagem: photohasan | Shutterstock) por Imagem: photohasan | Shutterstock
[Edicase]O excesso de açúcar pode levar ao desenvolvimento de diabete e outras doenças (Imagem: everydayplus | Shutterstock) por Imagem: everydayplus | Shutterstock
[Edicase]O banho de açúcar pode ser feito para atrair felicidade e amor (Imagem: puha dorin | Shutterstock) por Imagem: puha dorin | Shutterstock
Banho de cheiro é preparado com calêndula, manjericão e rosas cor-de-rosa por Reprodução
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
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[Edicase]O açúcar pode prejudicar a saúde de diversas formas (Imagem: photohasan | Shutterstock) por Imagem: photohasan | Shutterstock

O ciclo da insulina: por que seu corpo "se cansa"

O problema central desses alimentos é a velocidade de absorção. Diferente dos alimentos integrais, a farinha branca e o açúcar são processados rapidamente pelo organismo, gerando um pico súbito de glicose no sangue. Para tentar normalizar essa taxa, o corpo libera grandes doses de insulina.

Quando esse mecanismo se repete constantemente, as células começam a responder cada vez pior a esse hormônio, processo conhecido como resistência à insulina.

Segundo especialistas, isso cria um cenário favorável para o ganho de peso, cansaço frequente, fome pouco tempo após comer e, eventualmente, o desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Além do sangue: o impacto na flora intestinal

Estudos recentes mostram que o estrago vai além do pâncreas. Uma dieta rica em açúcar desequilibra a microbiota intestinal, reduzindo células imunológicas essenciais (como os linfócitos Th17) que protegem o organismo.

Esse desequilíbrio gera um ambiente inflamatório e aumenta a absorção de gorduras, elevando o risco da chamada síndrome metabólica — um conjunto de condições que inclui pressão alta, gordura abdominal e níveis anormais de colesterol.

Além disso, a farinha de trigo refinada, comum em quase todos os produtos industrializados, perde quase todas as suas fibras e nutrientes durante a moagem. Sem fibras para "frear" a digestão, o impacto glicêmico é dobrado.

Como identificar o açúcar "disfarçado"

A indústria raramente usa apenas a palavra "açúcar" nos rótulos. Para não ser enganado, é preciso ficar atento aos nomes técnicos. Se você encontrar maltodextrina, dextrose, xarope de milho, sacarose ou açúcar invertido na lista de ingredientes, saiba que está consumindo açúcar.

Bebidas industrializadas são as campeãs de excessos: um único refrigerante de 350ml pode conter 38g de açúcar, ultrapassando facilmente a recomendação ideal da

Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere limitar o consumo a cerca de 25g por dia para benefícios adicionais à saúde.

Substituições práticas e a "Regra de Ouro"

A mudança não precisa ser radical ou baseada em proibições, mas sim em substituições inteligentes. O Guia Alimentar para a População Brasileira sugere uma regra simples: faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação.

  • Troque o refinado pelo integral: Substitua o pão branco e o arroz comum pelas versões integrais ou use farinha de amêndoas e aveia em receitas. 
  • Aposte em "comida de verdade": Legumes, frutas frescas, grãos e proteínas magras promovem saciedade e evitam os picos de fome causados pelos ultraprocessados. 
  • Adoce com consciência: Em vez de açúcar refinado, experimente mel, tâmaras picadas ou estévia, mas sempre com moderação.

A prevenção de doenças como o diabetes e problemas cardíacos não começa com um diagnóstico médico, mas sim na repetição de pequenos hábitos diários. Reduzir o excesso de produtos refinados é, acima de tudo, uma medida concreta para proteger seu metabolismo e garantir energia estável a longo prazo.

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