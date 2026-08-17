Ivete Sangalo escolhe academia no Rio Vermelho para ensaiar antes do Rock in Rio; veja vídeo

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Heider Sacramento
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18:46
Uma academia no Rio Vermelho, em Salvador, virou cenário para a preparação de Ivete Sangalo para o Rock in Rio 2026. A cantora esteve na Villa Forma nesta segunda-feira (17) e compartilhou nas redes sociais imagens do momento.
Em um dos registros, Ivete aparece durante o treino e explica por que escolheu o espaço para se preparar. A artista aproveitou ainda para elogiar a proprietária da academia, a quem chamou de amiga.
A baiana tem compromisso marcado com o Palco Mundo no dia 13 de setembro, data que encerra a edição deste ano do festival.
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026
A apresentação será mais um capítulo da relação de Ivete com o Rock in Rio. A cantora é considerada a artista que mais se apresentou na história do festival, somando shows em diferentes edições realizadas no Brasil e também em outros países, como Portugal, Espanha e Estados Unidos.