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Ivete Sangalo escolhe academia no Rio Vermelho para ensaiar antes do Rock in Rio; veja vídeo

Cantora mostrou registros da preparação para o festival, onde será atração do Palco Mundo em setembro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18:46

Ivete Sangalo mostrou a preparação para o Rock in Rio 2026 durante ensaio Crédito: Reprodução

Uma academia no Rio Vermelho, em Salvador, virou cenário para a preparação de Ivete Sangalo para o Rock in Rio 2026. A cantora esteve na Villa Forma nesta segunda-feira (17) e compartilhou nas redes sociais imagens do momento.

Em um dos registros, Ivete aparece durante o treino e explica por que escolheu o espaço para se preparar. A artista aproveitou ainda para elogiar a proprietária da academia, a quem chamou de amiga.

A baiana tem compromisso marcado com o Palco Mundo no dia 13 de setembro, data que encerra a edição deste ano do festival.

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram

A apresentação será mais um capítulo da relação de Ivete com o Rock in Rio. A cantora é considerada a artista que mais se apresentou na história do festival, somando shows em diferentes edições realizadas no Brasil e também em outros países, como Portugal, Espanha e Estados Unidos.

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