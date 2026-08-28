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Ivete Sangalo faz rara aparição com as filhas gêmeas em circo de São Paulo

Cantora aproveitou folga da turnê "Clareou" para curtir apresentação do Cirque du Soleil com Marina e Helena

Kamila Macedo

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:52

Ivete Sangalo tem 36,4 milhões de seguidores no Instagram Crédito: Divulgação

Ivete Sangalo aproveitou a folga da turnê "Clareou" para passar um momento em família. A cantora fez uma rara aparição com as filhas gêmeas, Marina e Helena, durante uma apresentação do Cirque du Soleil, na tarde desta sexta-feira (28), em São Paulo.

Nos registros, Ivete aparece ao lado das filhas em diversos momentos. Além de prestigiarem o espetáculo da companhia, elas aproveitaram para visitar o elenco no camarim e posar para fotos junto aos artistas. O amigo de Ivete, Dito Espinheira, também esteve presente.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady 1 de 15

Além de Marina e Helena, de 8 anos, Ivete é mãe de Marcelo, de 16. Eles são frutos do seu antigo relacionamento com o nutricionista Daniel Cady, de quem se divorciou em novembro do ano passado, após 17 anos juntos.