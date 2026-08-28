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Ivete Sangalo faz rara aparição com as filhas gêmeas em circo de São Paulo

Cantora aproveitou folga da turnê "Clareou" para curtir apresentação do Cirque du Soleil com Marina e Helena

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:52

Ivete Sangalo tem 36,4 milhões de seguidores no Instagram e está na 18ª posição
Ivete Sangalo tem 36,4 milhões de seguidores no Instagram  Crédito: Divulgação

Ivete Sangalo aproveitou a folga da turnê "Clareou" para passar um momento em família. A cantora fez uma rara aparição com as filhas gêmeas, Marina e Helena, durante uma apresentação do Cirque du Soleil, na tarde desta sexta-feira (28), em São Paulo.

Nos registros, Ivete aparece ao lado das filhas em diversos momentos. Além de prestigiarem o espetáculo da companhia, elas aproveitaram para visitar o elenco no camarim e posar para fotos junto aos artistas. O amigo de Ivete, Dito Espinheira, também esteve presente.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Marina e Helena subiram ao palco com Ivete por Marcos Cesar Lima/TV Globo
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Ivete entre as filhas, Marina e Helena por Reprodução/Instagram
Marina e Helena, filhas de ivete sangalo por Redes sociais
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução / Redes sociais
Marcelo e Ivete Sangalo por Redes sociais
Marina e Helena pousam por Reprodução/Redes Sociais
Marina e Helena Sangalo por Rerpodução
Daniel Cady, Ivete Sangalo e Marcelo por Reprodução
Filho de Ivete Sangalo, Marcelo, dá show na bateria durante apresentação no Tamanho Família por Isabella Pinheiro/Gshow
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Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais

Além de Marina e Helena, de 8 anos, Ivete é mãe de Marcelo, de 16. Eles são frutos do seu antigo relacionamento com o nutricionista Daniel Cady, de quem se divorciou em novembro do ano passado, após 17 anos juntos.

Ivete Sangalo se apresentou em São Paulo no último sábado (22), com a turnê "Clareou". Quem esteve presente para prestigiar a artista no palco do Centro Esportivo Tietê foi Tiago Maia, apontado como o novo namorado da cantora.

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Tags:

Ivete Sangalo são Paulo Clareou

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