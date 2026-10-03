BÍBLIA

Ivete Sangalo indica Salmo 91 a Gominho durante momento difícil: entenda o significado da oração de proteção

Apresentador contou que ligou chorando para a cantora após enfrentar uma crise e recebeu dela o conselho de beber água e ler a passagem bíblica

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19:43

Ivete Sangalo tem 36,4 milhões de seguidores no Instagram e está na 18ª posição Crédito: Divulgação

Gominho revelou que recorreu a Ivete Sangalo durante um momento difícil e recebeu da cantora um conselho ligado à fé. Segundo o apresentador, de 37 anos, Ivete recomendou que ele bebesse um copo de água e lesse o Salmo 91 enquanto enfrentava uma crise.

O relato foi feito durante entrevista ao programa "Em Off", da Jovem Pan Entretenimento, na sexta-feira (2). Gominho relembrou uma antiga confusão envolvendo nomes como Preta Gil, Jojo Todynho, Anitta e Pabllo Vittar e contou que, na época, enfrentava ataques virtuais.

Abalado com a situação, ele decidiu telefonar para Ivete.

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Segundo Gominho, ele estava chorando quando conversou com a cantora. Ivete teria orientado o amigo a primeiro beber água e, em seguida, fazer a leitura do Salmo 91. O apresentador afirmou que os conselhos recebidos naquele momento foram importantes para que conseguisse atravessar a situação.

O que significa o Salmo 91?

O Salmo 91 é uma das passagens bíblicas mais associadas à proteção, ao amparo de Deus e à confiança em meio a situações de medo, perigo e angústia.

Ao longo de seus 16 versículos, o texto apresenta Deus como refúgio e lugar de segurança para aqueles que depositam nele a confiança. A passagem utiliza imagens como a proteção sob as asas divinas e a presença de anjos encarregados de guardar os caminhos dos fiéis.

Por esse motivo, o salmo costuma ser usado por cristãos em orações feitas durante períodos de incerteza, sofrimento ou preocupação. Dentro da tradição religiosa, sua mensagem é entendida como um convite para confiar na presença e na proteção de Deus mesmo diante das adversidades.

Uma das passagens mais conhecidas é justamente a abertura do salmo, que fala sobre aquele que "habita no esconderijo do Altíssimo" e encontra descanso "à sombra do Onipotente".

Por que o Salmo 91 é considerado uma oração de proteção?

A associação com proteção aparece repetidamente no próprio texto bíblico. O salmo menciona perigos durante a noite e o dia, doenças, ameaças e situações de angústia, enquanto apresenta Deus como refúgio diante delas.

Outro trecho bastante conhecido menciona os anjos: "Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos".

A interpretação religiosa da passagem, portanto, está relacionada à confiança espiritual e não à promessa de que uma pessoa ficará literalmente imune a doenças, acidentes ou outros acontecimentos.