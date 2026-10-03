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Ivete Sangalo indica Salmo 91 a Gominho durante momento difícil: entenda o significado da oração de proteção

Apresentador contou que ligou chorando para a cantora após enfrentar uma crise e recebeu dela o conselho de beber água e ler a passagem bíblica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19:43

Ivete Sangalo tem 36,4 milhões de seguidores no Instagram e está na 18ª posição
Ivete Sangalo tem 36,4 milhões de seguidores no Instagram e está na 18ª posição Crédito: Divulgação

Gominho revelou que recorreu a Ivete Sangalo durante um momento difícil e recebeu da cantora um conselho ligado à fé. Segundo o apresentador, de 37 anos, Ivete recomendou que ele bebesse um copo de água e lesse o Salmo 91 enquanto enfrentava uma crise.

O relato foi feito durante entrevista ao programa "Em Off", da Jovem Pan Entretenimento, na sexta-feira (2). Gominho relembrou uma antiga confusão envolvendo nomes como Preta Gil, Jojo Todynho, Anitta e Pabllo Vittar e contou que, na época, enfrentava ataques virtuais.

Abalado com a situação, ele decidiu telefonar para Ivete.

Ivete Sangalo curte férias na Grécia

Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
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Ivete Sangalo por Reprodução

Segundo Gominho, ele estava chorando quando conversou com a cantora. Ivete teria orientado o amigo a primeiro beber água e, em seguida, fazer a leitura do Salmo 91. O apresentador afirmou que os conselhos recebidos naquele momento foram importantes para que conseguisse atravessar a situação.

O que significa o Salmo 91?

O Salmo 91 é uma das passagens bíblicas mais associadas à proteção, ao amparo de Deus e à confiança em meio a situações de medo, perigo e angústia.

Ao longo de seus 16 versículos, o texto apresenta Deus como refúgio e lugar de segurança para aqueles que depositam nele a confiança. A passagem utiliza imagens como a proteção sob as asas divinas e a presença de anjos encarregados de guardar os caminhos dos fiéis.

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Por esse motivo, o salmo costuma ser usado por cristãos em orações feitas durante períodos de incerteza, sofrimento ou preocupação. Dentro da tradição religiosa, sua mensagem é entendida como um convite para confiar na presença e na proteção de Deus mesmo diante das adversidades.

Uma das passagens mais conhecidas é justamente a abertura do salmo, que fala sobre aquele que "habita no esconderijo do Altíssimo" e encontra descanso "à sombra do Onipotente".

Por que o Salmo 91 é considerado uma oração de proteção?

A associação com proteção aparece repetidamente no próprio texto bíblico. O salmo menciona perigos durante a noite e o dia, doenças, ameaças e situações de angústia, enquanto apresenta Deus como refúgio diante delas.

Outro trecho bastante conhecido menciona os anjos: "Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos".

A interpretação religiosa da passagem, portanto, está relacionada à confiança espiritual e não à promessa de que uma pessoa ficará literalmente imune a doenças, acidentes ou outros acontecimentos.

Foi justamente esse texto que Ivete indicou a Gominho durante a conversa relatada pelo apresentador. Para ele, o conselho da amiga fez parte do acolhimento recebido em um dos momentos mais delicados daquela situação.

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