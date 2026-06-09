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Ivete Sangalo inicia no jiu-jítsu e derruba filho no tatame; veja fotos

Cantora compartilhou registros do primeiro dia de treino ao lado de Marcelo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de junho de 2026 às 16:54

Ivete Sangalo se arrisca no jiu-jítsu e luta contra Marcelo no tatame
Ivete Sangalo se arrisca no jiu-jítsu e luta contra Marcelo no tatame Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo surgiu de quimono nas redes sociais na última segunda-feira (8), para mostrar aos seguidores que entrou para o mundo do jiu-jítsu.

Em um dos registros, a cantora aparece ao lado do primogênito, Marcelo, e do professor Ricardo Gordilho. Já em outra imagem, ela é vista acompanhada dos demais alunos do local.

E, apesar de ser o primeiro treino de “Mainha”, ela já arriscou alguns golpes da arte marcial e aparece sorrindo ao derrubar o filho no tatame. Marcelinho já praticava o esporte com o pai, Daniel Cady, desde março deste ano.

Ivete Sangalo com Marcelo no jiu-jítsu

Ivete Sangalo com Marcelo no jiu-jítsu por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo com Marcelo no jiu-jítsu por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo com Marcelo no jiu-jítsu por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo com Marcelo no jiu-jítsu por Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo com Marcelo no jiu-jítsu por Reprodução/Instagram

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Tags:

Esporte Marcelo Sangalo Ivete Sangalo Jiu-jítsu

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