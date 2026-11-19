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Heider Sacramento
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 16:51
O Carnaval de 2027 já começou a ganhar trilha sonora na voz de Ivete Sangalo. Nesta quinta-feira (19), a cantora compartilhou uma prévia de uma música que está preparando para a temporada de verão e deixou os fãs curiosos sobre a novidade.
No vídeo publicado nas redes sociais, Ivete aparece em um estúdio, ao lado de sua equipe, cantando um trecho da faixa. Empolgada com a novidade, a artista ainda colocou todos para dançar e pular ao som da música.
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“Juízo muito eu tenho pouco! O carnaval é logo ali!”, escreveu na legenda da publicação.
A prévia também movimentou os comentários. Sabrina Sato entrou na brincadeira: “Olha que a mamãe não vai se segurar”. Já Lucas Guedes afirmou estar pronto para a novidade: “Me sinto pronta”.
Entre as reações, um seguidor já decretou: “Nasceu a música do Carnaval de 2027”. Até o momento, Ivete não divulgou o nome nem a data de lançamento da canção.