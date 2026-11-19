MÚSICA

Ivete Sangalo libera prévia de música e dá pistas sobre aposta para o Carnaval de 2027

Cantora compartilhou trecho da novidade em estúdio nesta quinta-feira (19) e animou fãs e amigos nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 16:51

Ivete Sangalo compartilhou trecho de música que prepara para o Carnaval de 2027 Crédito: Reprodução/Instagram

O Carnaval de 2027 já começou a ganhar trilha sonora na voz de Ivete Sangalo. Nesta quinta-feira (19), a cantora compartilhou uma prévia de uma música que está preparando para a temporada de verão e deixou os fãs curiosos sobre a novidade.

No vídeo publicado nas redes sociais, Ivete aparece em um estúdio, ao lado de sua equipe, cantando um trecho da faixa. Empolgada com a novidade, a artista ainda colocou todos para dançar e pular ao som da música.

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador 1 de 25

“Juízo muito eu tenho pouco! O carnaval é logo ali!”, escreveu na legenda da publicação.

A prévia também movimentou os comentários. Sabrina Sato entrou na brincadeira: “Olha que a mamãe não vai se segurar”. Já Lucas Guedes afirmou estar pronto para a novidade: “Me sinto pronta”.