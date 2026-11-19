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Giuliana Mancini
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 11:49
Ivete Sangalo está de volta a um projeto de Boninho. A cantora baiana foi anunciada nesta quarta-feira (18) como uma das celebridades que vão participar de Oi, Sumido!, novo reality show dirigido pelo ex-chefão do Big Brother Brasil (BBB) para o Prime Video. Ao lado dos influenciadores Léo Picon e Alvaro Xaro, ela ficará responsável por comentar os acontecimentos do programa, em um grupo que recebeu o apelido de "Galera do Sofá".
A proposta é que os três acompanhem os episódios e ajudem o público a entender as dinâmicas da atração, com comentários e reações às situações vividas pelos participantes. Ivete, portanto, não estará no reality em busca de um novo romance. Vale lembrar que ela vive um relacionamento com o produtor musical Tiago Maia.
Tiago Maia, namorado de Ivete Sangalo
Em Oi, Sumido!, cinco jovens ex-casais vão morar juntos, agora solteiros, sem saber inicialmente quem já teve um relacionamento com quem. Durante a convivência, antigos sentimentos podem reaparecer, enquanto novas conexões amorosas também podem surgir.
As gravações foram realizadas em São Paulo e Campos do Jordão. Apesar de já ter concluído essa etapa, o Prime Video ainda não anunciou uma previsão de estreia para o reality.
Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
Como será o reality de Boninho?
Dirigido por Boninho e produzido pelo Amazon MGM Studios e pela Formata, Oi, Sumido! é uma adaptação do formato sul-coreano EXchange, criado pela CJ ENM e pela TVING. A produção mistura convivência, romance e reencontros entre pessoas que já tiveram relacionamentos.
A atração também ganhou uma versão japonesa, chamada Love Transit, que já chegou à quarta temporada. No Brasil, a dinâmica promete colocar os participantes diante de histórias do passado, com a possibilidade de reatar antigos romances ou começar novas relações.