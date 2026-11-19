CONVOCADA

Ivete Sangalo participará de reality show de namoro de Boninho que reúne ex-casais

Cantora baiana dividirá função com Léo Picon e Alvaro Xaro em programa do Prime Video

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 11:49

Alvaro, Ivete Sangalo e Léo Picon estarão no reality show Oi, Sumido! Crédito: Prime Video/Divulgação

Ivete Sangalo está de volta a um projeto de Boninho. A cantora baiana foi anunciada nesta quarta-feira (18) como uma das celebridades que vão participar de Oi, Sumido!, novo reality show dirigido pelo ex-chefão do Big Brother Brasil (BBB) para o Prime Video. Ao lado dos influenciadores Léo Picon e Alvaro Xaro, ela ficará responsável por comentar os acontecimentos do programa, em um grupo que recebeu o apelido de "Galera do Sofá".

A proposta é que os três acompanhem os episódios e ajudem o público a entender as dinâmicas da atração, com comentários e reações às situações vividas pelos participantes. Ivete, portanto, não estará no reality em busca de um novo romance. Vale lembrar que ela vive um relacionamento com o produtor musical Tiago Maia.

Tiago Maia, namorado de Ivete Sangalo 1 de 14

Em Oi, Sumido!, cinco jovens ex-casais vão morar juntos, agora solteiros, sem saber inicialmente quem já teve um relacionamento com quem. Durante a convivência, antigos sentimentos podem reaparecer, enquanto novas conexões amorosas também podem surgir.

As gravações foram realizadas em São Paulo e Campos do Jordão. Apesar de já ter concluído essa etapa, o Prime Video ainda não anunciou uma previsão de estreia para o reality.

Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte 1 de 6

Como será o reality de Boninho?

Dirigido por Boninho e produzido pelo Amazon MGM Studios e pela Formata, Oi, Sumido! é uma adaptação do formato sul-coreano EXchange, criado pela CJ ENM e pela TVING. A produção mistura convivência, romance e reencontros entre pessoas que já tiveram relacionamentos.