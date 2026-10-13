LUTO NO AXÉ

Ivete Sangalo publica registro com Netinho e faz homenagem após morte do cantor: ‘Siga em paz’

A cantora compartilhou um vídeo antigo em que aparece cantando com o artista e relembrou o apoio recebido no início da carreira; os dois também tiveram um desentendimento público em 2021

Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 20:24

Ivete Sangalo se despediu de Netinho com um vídeo antigo dos dois cantando juntos e relembrou o apoio recebido no início da carreira Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para se despedir de Netinho, que morreu aos 60 anos. A cantora publicou um vídeo antigo ao lado do artista, no qual os dois aparecem interpretando juntos a música “Tempos Modernos”.

Na mensagem, Ivete destacou o apoio recebido no início da carreira e lembrou do colega como uma das pessoas que estenderam a mão durante sua trajetória na música.

“Quando alguém que convivemos, que conhecemos, que já compartilhamos coisas especiais, se vai, é uma tristeza grande. Comecei a minha carreira com muitas mãos estendidas, com muito carinho e muito apoio. Ernesto foi sem dúvida uma dessas mãos. Siga em paz, querido. Aqui o meu abraço forte a toda a família, aos fãs, amigos e colegas”, escreveu a artista.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

A morte de Netinho foi confirmada nesta terça-feira, por meio de uma publicação em sua página oficial. O cantor, que marcou a história do axé music, recebeu homenagens de artistas e fãs.

Relação teve desentendimento público

Apesar da homenagem, Ivete e Netinho também protagonizaram um episódio de tensão em 2021. Na época, a cantora defendeu a vacinação contra a Covid-19 durante uma transmissão ao vivo com Claudia Leitte e pediu apoio à ciência.