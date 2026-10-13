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Ivete Sangalo publica registro com Netinho e faz homenagem após morte do cantor: ‘Siga em paz’

A cantora compartilhou um vídeo antigo em que aparece cantando com o artista e relembrou o apoio recebido no início da carreira; os dois também tiveram um desentendimento público em 2021

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 20:24

Ivete Sangalo se despediu de Netinho com um vídeo antigo dos dois cantando juntos e relembrou o apoio recebido no início da carreira
Ivete Sangalo se despediu de Netinho com um vídeo antigo dos dois cantando juntos e relembrou o apoio recebido no início da carreira Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para se despedir de Netinho, que morreu aos 60 anos. A cantora publicou um vídeo antigo ao lado do artista, no qual os dois aparecem interpretando juntos a música “Tempos Modernos”.

Na mensagem, Ivete destacou o apoio recebido no início da carreira e lembrou do colega como uma das pessoas que estenderam a mão durante sua trajetória na música.

“Quando alguém que convivemos, que conhecemos, que já compartilhamos coisas especiais, se vai, é uma tristeza grande. Comecei a minha carreira com muitas mãos estendidas, com muito carinho e muito apoio. Ernesto foi sem dúvida uma dessas mãos. Siga em paz, querido. Aqui o meu abraço forte a toda a família, aos fãs, amigos e colegas”, escreveu a artista.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos

Netinho por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Jair Bolsonaro e Netinho por Reprodução
O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 após complicações por uso de anabolizantes por Reprodução
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho no hospital por Reprodução/Globo News
Netinho internado após uso de anabolizantes por Reprodução/Facebook
Netinho apareceu em boa forma em fevereiro de 2013 por Divulgação
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
Netinho por Reprodução
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 por Reprodução/Instagram
Netinho sofreu uma queda no banheiro, mas tranquilizou os fãs por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho mandou recado para os fãs por Reprodução | Instagram
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) por Reprodução/Instagram
Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo por Reprodução/Instagram
Netinho enfrenta problemas de saúde por Reprodução | Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Cantor Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital por Reprodução
Netinho antes da doença por Divulgação
Netinho por Divulgação
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho por Divulgação
1 de 46
Netinho por Reprodução

A morte de Netinho foi confirmada nesta terça-feira, por meio de uma publicação em sua página oficial. O cantor, que marcou a história do axé music, recebeu homenagens de artistas e fãs.

Relação teve desentendimento público

Apesar da homenagem, Ivete e Netinho também protagonizaram um episódio de tensão em 2021. Na época, a cantora defendeu a vacinação contra a Covid-19 durante uma transmissão ao vivo com Claudia Leitte e pediu apoio à ciência.

A declaração provocou críticas de Netinho, que se manifestou contra a colega nas redes sociais. Naquele período, o cantor apoiava o então presidente Jair Bolsonaro.

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