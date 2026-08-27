MÚSICA

Ivete Sangalo regrava sucesso de Thalles Roberto com PC Macabu

“Arde Outra Vez” ganha nova versão nesta sexta-feira (28) e aproxima a cantora baiana de um dos maiores hits da carreira do artista

Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:08

PC Macabu e Ivete Sangalo regravam “Arde Outra Vez”, sucesso de Thalles Roberto. Crédito: Divulgação

PC Macabu e Ivete Sangalo se unem em uma nova versão de “Arde Outra Vez”, sucesso que marcou a trajetória de Thalles Roberto. A faixa chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (28) e ganha uma nova interpretação com a participação da cantora baiana.

Originalmente gravada por Thalles Roberto, a música se tornou uma das mais conhecidas do repertório do cantor e compositor, conquistando destaque entre o público ao longo dos anos. Agora, a composição ganha uma leitura diferente ao receber a voz de Ivete ao lado de PC Macabu.

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