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Ivete Sangalo regrava sucesso de Thalles Roberto com PC Macabu

“Arde Outra Vez” ganha nova versão nesta sexta-feira (28) e aproxima a cantora baiana de um dos maiores hits da carreira do artista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:08

PC Macabu e Ivete Sangalo regravam “Arde Outra Vez”, sucesso de Thalles Roberto.
PC Macabu e Ivete Sangalo regravam “Arde Outra Vez”, sucesso de Thalles Roberto. Crédito: Divulgação

PC Macabu e Ivete Sangalo se unem em uma nova versão de “Arde Outra Vez”, sucesso que marcou a trajetória de Thalles Roberto. A faixa chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (28) e ganha uma nova interpretação com a participação da cantora baiana.

Originalmente gravada por Thalles Roberto, a música se tornou uma das mais conhecidas do repertório do cantor e compositor, conquistando destaque entre o público ao longo dos anos. Agora, a composição ganha uma leitura diferente ao receber a voz de Ivete ao lado de PC Macabu.

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram

A parceria reúne artistas de trajetórias distintas e coloca a cantora em contato com uma música fortemente ligada ao universo de Thalles. A proposta é preservar a essência da composição, mas apresentar a faixa sob uma nova perspectiva vocal.

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