Ivete Sangalo regrava sucesso de Thalles Roberto com PC Macabu

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:08
PC Macabu e Ivete Sangalo se unem em uma nova versão de “Arde Outra Vez”, sucesso que marcou a trajetória de Thalles Roberto. A faixa chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (28) e ganha uma nova interpretação com a participação da cantora baiana.
Originalmente gravada por Thalles Roberto, a música se tornou uma das mais conhecidas do repertório do cantor e compositor, conquistando destaque entre o público ao longo dos anos. Agora, a composição ganha uma leitura diferente ao receber a voz de Ivete ao lado de PC Macabu.
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A parceria reúne artistas de trajetórias distintas e coloca a cantora em contato com uma música fortemente ligada ao universo de Thalles. A proposta é preservar a essência da composição, mas apresentar a faixa sob uma nova perspectiva vocal.