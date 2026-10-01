Ivete Sangalo relembra perdas na adolescência e venda de quentinhas para sobreviver: 'O bicho começou a pegar'

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Kamila Macedo
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:12
A cantora Ivete Sangalo revisitou momentos marcantes e dolorosos de sua trajetória durante a estreia da segunda temporada do programa “Angélica ao Vivo” (GNT), exibido na última quinta-feira (24). Convidada da atração, a baiana emocionou o público ao relatar como precisou lidar com a perda precoce do pai e, apenas cinco meses depois, do irmão.
Segundo Ivete, as partidas abalaram a estrutura familiar nos aspectos emocional e financeiro. Com a mãe deprimida e as despesas acumuladas, a situação chegou a um ponto crítico.
“Meu pai morreu; cinco meses depois, um irmão meu morreu atropelado. Então, instaurou-se uma decadência emocional mesmo. E aí, minha mãe deprimida e tal, o bicho pegando, não pagava condomínio, não pagava a luz, não tinha comida. O bicho começou a pegar mesmo. Não tinha dinheiro para pegar um ônibus”, disse a cantora.
Ivete Sangalo curte férias na Grécia
Seguindo um conselho deixado pelo pai, a família optou por não vender a casa onde morava. A alternativa encontrada pela mãe de Ivete foi penhorar um anel. Com isso, Ivete e a irmã, Cynthia, venderam o objeto e usaram o valor arrecadado para viabilizar um novo sustento: a venda de marmitas. Elas compraram os mantimentos necessários para o preparo e iniciaram o processo de comercialização da comida.
“Nós botamos em quentinhas que tínhamos em casa, de plástico, e ela falou: ‘Vamos para a rua vender’, e nós saímos para vender”, relembrou.
Aos 17 anos, Ivete passou a trabalhar nas entregas das refeições. Enquanto a mãe cozinhava, as irmãs embalavam a comida, organizando as marmitas dentro de um isopor. A rotina exigia pontualidade para que a última entrega fosse concluída antes do meio-dia. A artista chegou a carregar nas costas de 100 a 150 refeições diárias, percorrendo diferentes linhas de ônibus pela cidade.
“E foi assim, [a venda de quentinhas] nos construiu muito como indivíduos fortes diante das adversidades. E a gente foi para o mundo. Chegou um tempo em que eu entregava 100, 150 quentinhas, só que era de ônibus, no isopor nas costas”, pontuou.
Enquanto trabalhava nas entregas, Ivete já nutria o sonho de seguir carreira na música. Ao revisitar o passado, ela avalia que o período, embora difícil, contribuiu para moldar sua personalidade.
“Eu sentia que aquilo ali era um aprendizado de construção da pessoa que eu queria ser. Aguerrida, olhando sempre pra frente, percebendo sempre o lado bom das coisas”, concluiu.