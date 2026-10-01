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Ivete Sangalo relembra perdas na adolescência e venda de quentinhas para sobreviver: 'O bicho começou a pegar'

A cantora abriu o coração sobre o impacto da morte do pai e do irmão em sua juventude e como a família superou a crise financeira

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:12

Ivete Sangalo tem 36,4 milhões de seguidores no Instagram e está na 18ª posição
Ivete Sangalo nasceu em Juazeiro, interior da Bahia Crédito: Divulgação

A cantora Ivete Sangalo revisitou momentos marcantes e dolorosos de sua trajetória durante a estreia da segunda temporada do programa “Angélica ao Vivo” (GNT), exibido na última quinta-feira (24). Convidada da atração, a baiana emocionou o público ao relatar como precisou lidar com a perda precoce do pai e, apenas cinco meses depois, do irmão.

Segundo Ivete, as partidas abalaram a estrutura familiar nos aspectos emocional e financeiro. Com a mãe deprimida e as despesas acumuladas, a situação chegou a um ponto crítico.

“Meu pai morreu; cinco meses depois, um irmão meu morreu atropelado. Então, instaurou-se uma decadência emocional mesmo. E aí, minha mãe deprimida e tal, o bicho pegando, não pagava condomínio, não pagava a luz, não tinha comida. O bicho começou a pegar mesmo. Não tinha dinheiro para pegar um ônibus”, disse a cantora.

Ivete Sangalo curte férias na Grécia

Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
Ivete Sangalo curte férias na Grécia por Reprodução
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Ivete Sangalo por Reprodução

Seguindo um conselho deixado pelo pai, a família optou por não vender a casa onde morava. A alternativa encontrada pela mãe de Ivete foi penhorar um anel. Com isso, Ivete e a irmã, Cynthia, venderam o objeto e usaram o valor arrecadado para viabilizar um novo sustento: a venda de marmitas. Elas compraram os mantimentos necessários para o preparo e iniciaram o processo de comercialização da comida. 

“Nós botamos em quentinhas que tínhamos em casa, de plástico, e ela falou: ‘Vamos para a rua vender’, e nós saímos para vender”, relembrou.

Aos 17 anos, Ivete passou a trabalhar nas entregas das refeições. Enquanto a mãe cozinhava, as irmãs embalavam a comida, organizando as marmitas dentro de um isopor. A rotina exigia pontualidade para que a última entrega fosse concluída antes do meio-dia. A artista chegou a carregar nas costas de 100 a 150 refeições diárias, percorrendo diferentes linhas de ônibus pela cidade.

“E foi assim, [a venda de quentinhas] nos construiu muito como indivíduos fortes diante das adversidades. E a gente foi para o mundo. Chegou um tempo em que eu entregava 100, 150 quentinhas, só que era de ônibus, no isopor nas costas”, pontuou.

Enquanto trabalhava nas entregas, Ivete já nutria o sonho de seguir carreira na música. Ao revisitar o passado, ela avalia que o período, embora difícil, contribuiu para moldar sua personalidade.

“Eu sentia que aquilo ali era um aprendizado de construção da pessoa que eu queria ser. Aguerrida, olhando sempre pra frente, percebendo sempre o lado bom das coisas”, concluiu.

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Ivete Sangalo

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