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Ivete Sangalo revela sua 'máxima' sobre sexo, cita Lázaro Ramos e Taís Araújo e compara orgasmo feminino e masculino

Cantora baiana participou do 'Angélica Ao Vivo' e falou sobre concentração durante a intimidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:56

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @rafamattei

Ivete Sangalo arrancou risadas da plateia e viralizou nas redes sociais ao falar sobre sexo durante participação no programa "Angélica Ao Vivo". O assunto veio à tona após o programa exibir um trecho de uma antiga participação da cantora no "Programa do Jô", em que havia comentado sobre as dificuldades de ter momentos íntimos quando a casa está cheia.

A baiana voltou a comentar o assunto e, na atração comandada por Angélica, citou a rotina de Taís Araújo e Lázaro Ramos como exemplo da falta de privacidade. "Ele e Taís, eles têm uns fins de semana em hotel, porque em casa é cachorro latindo, é a concentração da vida moderna", disse.

Prédio de Ivete Sangalo

Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
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Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução

Ela também brincou sobre situações que poderiam atrapalhar a intimidade. "Precisa de uma concentraçãozinha, tá transando e tem uma obra, aí é f*da", afirmou.

Lázaro, porém, contou que não se incomoda tanto com a falta de concentração durante a intimidade. "Mesmo não me concentrando, eu tô sendo feliz", brincou.

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
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Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
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Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube

Foi então que Ivete explicou sua visão sobre as diferenças entre homens e mulheres na hora do prazer e apresentou a "máxima" que acabou viralizando nas redes sociais. "Eu tenho uma máxima: o homem goza para relaxar, as mulheres relaxam para gozar", afirmou.

A cantora continuou a comparação de forma bem-humorada: "Mas é verdade, somos opostos, o bilau é para fora, a vagina para dentro, é tudo diferente. Vocês são ansiosos, a gente tem a temperança".

A declaração repercutiu nas redes sociais, com internautas elogiando o bom humor e a espontaneidade da cantora. "Veveta é uma relíquia", comentou uma usuária. "Ivete deveria fazer um filme de comédia. Ela é muito engraçada e autêntica", escreveu outra.

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Ivete Sangalo Taís Araujo Lázaro Ramos

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