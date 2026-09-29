ARRANCOU RISADAS

Ivete Sangalo revela sua 'máxima' sobre sexo, cita Lázaro Ramos e Taís Araújo e compara orgasmo feminino e masculino

Cantora baiana participou do 'Angélica Ao Vivo' e falou sobre concentração durante a intimidade

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:56

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @rafamattei

Ivete Sangalo arrancou risadas da plateia e viralizou nas redes sociais ao falar sobre sexo durante participação no programa "Angélica Ao Vivo". O assunto veio à tona após o programa exibir um trecho de uma antiga participação da cantora no "Programa do Jô", em que havia comentado sobre as dificuldades de ter momentos íntimos quando a casa está cheia.

A baiana voltou a comentar o assunto e, na atração comandada por Angélica, citou a rotina de Taís Araújo e Lázaro Ramos como exemplo da falta de privacidade. "Ele e Taís, eles têm uns fins de semana em hotel, porque em casa é cachorro latindo, é a concentração da vida moderna", disse.

Prédio de Ivete Sangalo 1 de 16

Ela também brincou sobre situações que poderiam atrapalhar a intimidade. "Precisa de uma concentraçãozinha, tá transando e tem uma obra, aí é f*da", afirmou.

Lázaro, porém, contou que não se incomoda tanto com a falta de concentração durante a intimidade. "Mesmo não me concentrando, eu tô sendo feliz", brincou.

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos 1 de 30

Foi então que Ivete explicou sua visão sobre as diferenças entre homens e mulheres na hora do prazer e apresentou a "máxima" que acabou viralizando nas redes sociais. "Eu tenho uma máxima: o homem goza para relaxar, as mulheres relaxam para gozar", afirmou.

A cantora continuou a comparação de forma bem-humorada: "Mas é verdade, somos opostos, o bilau é para fora, a vagina para dentro, é tudo diferente. Vocês são ansiosos, a gente tem a temperança".

A declaração repercutiu nas redes sociais, com internautas elogiando o bom humor e a espontaneidade da cantora. "Veveta é uma relíquia", comentou uma usuária. "Ivete deveria fazer um filme de comédia. Ela é muito engraçada e autêntica", escreveu outra.