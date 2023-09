Ivete Sangalo 'sai no tapa' com Anitta e debocha sobre rivalidade com a funkeira

A cantora Ivete Sangalo ironizou a suposta rivalidade que ela teria com a funkeira Anitta, que é uma das convidadas da estreia da segunda temporada do Pipoca da Ivete deste domingo (17).



A baiana brincou com rumores de que as duas não se dariam bem circulando na internet e postou um vídeo em seu Instagram, onde aparece simulando uma briga com a carioca. Nas imagens, as duas fingem que estão saindo no tapa e, quando a porta é aberta, fingem declarações de amor.