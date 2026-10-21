MAMI GENEROSA

Ivete Sangalo se ofereceu para pagar conta de R$ 1,1 milhão de Lexa após morte da filha, revela mãe da cantora

Durante 'A Fazenda 18', Darlin Ferrattry contou que recebeu uma ligação da baiana em um dos momentos mais difíceis da família e revelou gesto de solidariedade

Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:56

Ivete Sangalo e Lexa Crédito: Reprodução

Um gesto de Ivete Sangalo durante um dos momentos mais dolorosos da vida de Lexa veio à tona em 'A Fazenda 18'. Darlin Ferrattry, mãe da cantora, revelou que a artista baiana entrou em contato com a família após as complicações da gravidez e a morte da pequena Sofia, em fevereiro de 2025, e chegou a se oferecer para ajudar com as despesas hospitalares, estimadas em R$ 1,1 milhão.

A história foi compartilhada por Darlin com outros participantes do reality show da Record, nesta terça-feira (20). Segundo a empresária, Ivete fez questão de ligar pessoalmente para saber como Lexa estava e não se contentou com respostas vagas sobre o estado de saúde da artista.

Lexa lembra um ano do nascimento da filha, Sofia 1 de 14

"Vou contar uma história da Ivete que ninguém sabe... Quando a gente estava naquele momento mais difícil de todos das nossas vidas, recebi uma ligação, era Ivete. Ela foi extremamente direta e objetiva, falando: 'Darlin, como a Lexa está?'. Eu falei: 'Está bem'. Não queria falar o que estava acontecendo", recordou.

Darlin contou que estava tão abalada emocionalmente que teve dificuldade até para responder às perguntas. Ao perceber a situação, Ivete tentou simplificar a conversa para conseguir uma resposta sobre a saúde da cantora. "Ela só disse: 'Só me diga se tá bem'… Porque eu demorei muito a responder. Eu a ouvindo ali e eu não conseguia responder. E aí ela falou: 'Só me diga sim ou não'. Aí eu disse: 'Sim'", relatou.

A preocupação da baiana, no entanto, não parou por aí. De acordo com a mãe de Lexa, Ivete insistiu em saber se a família precisava de alguma coisa e demonstrou disposição para oferecer ajuda financeira. "E aí ela disse: 'O que você está precisando?'. Eu falei: 'Não, tá tudo bem'. Ela: 'Não, Darlin, eu quero saber de tudo. Como está?'", contou.

Foi então que a cantora teria perguntado diretamente sobre as despesas médicas. "Praticamente, ela falou: 'Como é que está a conta do hospital?'. Nesse nível a parada", revelou Darlin.

A empresária afirmou que os custos da internação chegaram a aproximadamente R$ 1,1 milhão. O valor estaria relacionado aos cuidados intensivos recebidos por Lexa e pela filha durante o período em que permaneceram hospitalizadas. "A conta do hospital deu 1 milhão e 100. Nossa! Foi aproximadamente isso, se eu não me engano", disse.

Apesar da quantia, Darlin explicou que Lexa possuía plano de saúde. Ela não informou quanto foi coberto pelo convênio nem se a família precisou desembolsar algum valor. Também não revelou se a ajuda oferecida por Ivete chegou a ser utilizada.

Lexa enfrentou uma gravidez de alto risco em 2025. A cantora, que esperava a primeira filha com o ator Ricardo Vianna, foi internada em São Paulo no dia 20 de janeiro, após desenvolver pré-eclâmpsia precoce grave, condição caracterizada por pressão arterial elevada e que pode provocar complicações sérias para a mãe e o bebê.

O quadro também esteve associado à síndrome HELLP, complicação obstétrica que pode comprometer o fígado, as plaquetas e outros componentes do sangue.

Diante da gravidade da situação, Sofia nasceu prematuramente em 2 de fevereiro de 2025, com apenas 25 semanas e quatro dias de gestação. A menina permaneceu internada na UTI neonatal, mas morreu três dias depois, em 5 de fevereiro.