Ivete Sangalo se ofereceu para pagar conta de R$ 1,1 milhão de Lexa após morte da filha, revela mãe da cantora

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:56
Um gesto de Ivete Sangalo durante um dos momentos mais dolorosos da vida de Lexa veio à tona em 'A Fazenda 18'. Darlin Ferrattry, mãe da cantora, revelou que a artista baiana entrou em contato com a família após as complicações da gravidez e a morte da pequena Sofia, em fevereiro de 2025, e chegou a se oferecer para ajudar com as despesas hospitalares, estimadas em R$ 1,1 milhão.
A história foi compartilhada por Darlin com outros participantes do reality show da Record, nesta terça-feira (20). Segundo a empresária, Ivete fez questão de ligar pessoalmente para saber como Lexa estava e não se contentou com respostas vagas sobre o estado de saúde da artista.
Lexa lembra um ano do nascimento da filha, Sofia
"Vou contar uma história da Ivete que ninguém sabe... Quando a gente estava naquele momento mais difícil de todos das nossas vidas, recebi uma ligação, era Ivete. Ela foi extremamente direta e objetiva, falando: 'Darlin, como a Lexa está?'. Eu falei: 'Está bem'. Não queria falar o que estava acontecendo", recordou.
Darlin contou que estava tão abalada emocionalmente que teve dificuldade até para responder às perguntas. Ao perceber a situação, Ivete tentou simplificar a conversa para conseguir uma resposta sobre a saúde da cantora. "Ela só disse: 'Só me diga se tá bem'… Porque eu demorei muito a responder. Eu a ouvindo ali e eu não conseguia responder. E aí ela falou: 'Só me diga sim ou não'. Aí eu disse: 'Sim'", relatou.
A preocupação da baiana, no entanto, não parou por aí. De acordo com a mãe de Lexa, Ivete insistiu em saber se a família precisava de alguma coisa e demonstrou disposição para oferecer ajuda financeira. "E aí ela disse: 'O que você está precisando?'. Eu falei: 'Não, tá tudo bem'. Ela: 'Não, Darlin, eu quero saber de tudo. Como está?'", contou.
Foi então que a cantora teria perguntado diretamente sobre as despesas médicas. "Praticamente, ela falou: 'Como é que está a conta do hospital?'. Nesse nível a parada", revelou Darlin.
A empresária afirmou que os custos da internação chegaram a aproximadamente R$ 1,1 milhão. O valor estaria relacionado aos cuidados intensivos recebidos por Lexa e pela filha durante o período em que permaneceram hospitalizadas. "A conta do hospital deu 1 milhão e 100. Nossa! Foi aproximadamente isso, se eu não me engano", disse.
Apesar da quantia, Darlin explicou que Lexa possuía plano de saúde. Ela não informou quanto foi coberto pelo convênio nem se a família precisou desembolsar algum valor. Também não revelou se a ajuda oferecida por Ivete chegou a ser utilizada.
Lexa enfrentou uma gravidez de alto risco em 2025. A cantora, que esperava a primeira filha com o ator Ricardo Vianna, foi internada em São Paulo no dia 20 de janeiro, após desenvolver pré-eclâmpsia precoce grave, condição caracterizada por pressão arterial elevada e que pode provocar complicações sérias para a mãe e o bebê.
O quadro também esteve associado à síndrome HELLP, complicação obstétrica que pode comprometer o fígado, as plaquetas e outros componentes do sangue.
Diante da gravidade da situação, Sofia nasceu prematuramente em 2 de fevereiro de 2025, com apenas 25 semanas e quatro dias de gestação. A menina permaneceu internada na UTI neonatal, mas morreu três dias depois, em 5 de fevereiro.
Oito meses após a perda, Lexa e Ricardo Vianna se casaram, em 10 de outubro de 2025. Durante a cerimônia, o casal prestou uma homenagem à filha com balões brancos e transparentes que traziam o apelido carinhoso da menina, "Soso".