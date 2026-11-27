QUEBROU O SILÊNCIO

Ivete Sangalo se pronuncia após notícia de término e dispara: 'Trata sobre pessoas, não sobre engajamento'

Cantora criticou a divulgação de informações sobre sua vida pessoal e classificou como irresponsáveis as narrativas envolvendo pessoas próximas

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 20:23

Ivete Sangalo sobe o tom após notícias sobre término: 'Não crie essas fantasias' Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo quebrou o silêncio na noite desta sexta-feira (27), após a repercussão das notícias sobre o suposto fim de seu relacionamento com o empresário Tiago Maia. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, a cantora fez um longo desabafo sobre a exposição de sua vida privada, criticou a disseminação de informações falsas e saiu em defesa de pessoas próximas.

Sem confirmar ou negar o término do namoro, a artista classificou como irresponsáveis as especulações que ultrapassam os limites de sua vida pública e atingem outras pessoas.

“Existe uma especulação, um interesse, uma vontade de dizer uma verdade que não é verdade, que é muito perigoso, é muito irresponsável, porque a gente está falando de pessoas, de vidas”, declarou.

Ivete Sangalo e Tiago Maia 1 de 8

Ivete afirmou que, embora esteja acostumada a lidar com rumores e críticas ao longo de sua carreira, considera preocupante a proporção que as especulações sobre sua intimidade têm alcançado, inclusive em detrimento de seu trabalho artístico.

Ivete critica criação de narrativas

Durante o pronunciamento, a cantora questionou a criação de histórias sobre comportamentos e atitudes de pessoas que fazem parte de sua vida. Segundo ela, essas narrativas também funcionam como uma forma de pressionar as celebridades a expor questões particulares.

“É muito louco quando esses enredos são criados a partir de uma tentativa de fazer com que pessoas que não habitualmente venham a público falar sobre suas vidas privadas, não dessa maneira como estou fazendo, sejam forçadas a contar a sua versão”, afirmou.

A artista também destacou que decidiu se manifestar por considerar que as informações divulgadas atingiam pessoas importantes para ela, atribuindo a elas comportamentos que não corresponderiam à realidade.

“Pelo amor de Deus, gente, que responsabilidade! Tem vidas envolvidas na minha vida que não têm que ser expostas. Não crie essas fantasias, porque isso é uma coisa perigosa. Trata sobre pessoas, não sobre engajamento”, disse.

O que motivou o pronunciamento de Ivete Sangalo?

O desabafo aconteceu horas após o jornalista Leo Dias anunciar, durante o programa 'Melhor da Tarde', da Band, que o relacionamento da cantora com Tiago Maia teria chegado ao fim após pouco mais de seis meses.

Segundo fontes ouvidas pelo portal LeoDias, episódios de ciúmes por parte do empresário teriam motivado o desgaste do relacionamento. Entre os supostos conflitos estaria uma viagem à África do Sul que a cantora planejava realizar com o filho Marcelo Sangalo e o ex-marido, Daniel Cady.

Também nesta sexta-feira, Leo Dias divulgou a informação de que Daniel teria terminado o relacionamento com a empresária Carol Magalhães.