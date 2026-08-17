Ivete Sangalo surpreende fãs ao cantar em restaurante de Salvador; veja vídeo

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Heider Sacramento
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 23:19
Quem estava no Megiro, no Horto Florestal, em Salvador, na noite desta segunda-feira (17), ganhou uma apresentação inesperada de Ivete Sangalo. A cantora aproveitou o jantar no restaurante para subir o tom da noite e cantar ao lado da banda Teyke, que se apresentava no local.
Ivete escolheu “Água de Chuva no Mar”, sucesso eternizado por Beth Carvalho, para a participação improvisada. O encontro foi registrado pelos músicos e compartilhado nas redes sociais.
A banda celebrou o momento ao publicar as imagens. “Gratidão imensurável pela honra de cantar com a maior estrela da música brasileira”, escreveu o grupo.
A aparição aconteceu às vésperas de a baiana retomar a agenda do “Ivete Clareou”, projeto dedicado ao samba e ao pagode. O próximo show está marcado para sábado (22), em São Paulo.
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026
Depois da apresentação na capital paulista, Ivete segue com compromissos internacionais. A cantora tem show previsto em Portugal, em 5 de setembro, antes de retornar ao Brasil para o Rock in Rio, onde se apresenta em 13 de setembro.