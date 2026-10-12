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Ivete Sangalo surpreende novo namorado com gesto romântico em pleno show e reação dele chama atenção; veja vídeo

Cantora se aproximou de Tiago Maia durante apresentação em Fortaleza e protagonizou momento de carinho que repercutiu nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 17:31

Ivete Sangalo e o namorado
Ivete Sangalo e o namorado Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo protagonizou um momento romântico com o produtor musical Tiago Maia, apontado como seu novo namorado, durante um show do projeto Clareou, realizado no último sábado (10), em Fortaleza. A cantora surpreendeu o empresário ao se aproximar dele enquanto interpretava uma música, e a reação tímida do companheiro acabou chamando a atenção do público.

A cena aconteceu durante a apresentação de "Em Busca da Minha Sorte", sucesso na voz de Thiaguinho. Enquanto cantava, Ivete caminhou até a lateral do palco, onde Tiago acompanhava o espetáculo, e se aproximou do ouvido dele para uma demonstração de carinho.

Pego de surpresa, o produtor reagiu com timidez. O registro circulou nas redes sociais e provocou comentários de fãs que acompanham a nova fase da vida amorosa da artista. "Ele com vergonha! Vivendo e amando, certa está ela", escreveu uma internauta. "Que sejam felizes, a vida passa rápido demais", comentou outra.

Tiago Maia, namorado de Ivete Sangalo

Tiago Maia, namorado de Ivete Sangalo, ganha homenagem de Marcelo Sangalo no dia do aniversário por Reprodução
Ivete Sangalo e o namorado, Tiago Maia por Reprodução
Marcelo Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Cynthia Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia deixou comentário em álbum de fotos de Ivete Sangalo por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo compartilhou um novo registro ao lado do namorado, Tiago Maia, durante as férias em família na França por Reprodução
Ivete Sangalo compartilhou um novo registro ao lado do namorado, Tiago Maia, durante as férias em família na França por Reprodução
Ivete Sangalo compartilhou um novo registro ao lado do namorado, Tiago Maia, durante as férias em família na França por Reprodução
Ivete Sangalo compartilhou um novo registro ao lado do namorado, Tiago Maia, durante as férias em família na França por Reprodução
Tiago Maia, Ivete Sangalo, o DJ MOCHAKK e Marcelinho durante a balada na França por Reprodução/Instagram
Tiago Maia, Ivete Sangalo, o DJ MOCHAKK e Marcelinho durante a balada na França por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo é vista aos beijos com o produtor Tiago Maia por Reprodução/Redes sociais
Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução
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Tiago Maia, namorado de Ivete Sangalo, ganha homenagem de Marcelo Sangalo no dia do aniversário por Reprodução

Tiago Maia é catarinense e atua no mercado de entretenimento. Ele é um dos sócios da Super Sounds, produtora responsável pela realização de turnês e festivais, incluindo o próprio Clareou, projeto de samba e pagode comandado por Ivete. Os dois começaram a ser vistos juntos no início de 2026, após o fim do casamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady - a separação foi anunciada em novembro de 2025, depois de 17 anos de união.

Discreto em relação à vida pessoal, Tiago mantém seus perfis nas redes sociais fechados. Antes de se aproximar de Ivete, ele viveu um relacionamento de mais de 15 anos, do qual nasceram dois filhos. O empresário também tem experiência em diferentes setores. Ao longo da carreira, trabalhou na Trip Editora, na Latam Airlines e no grupo RBS, além de ter ocupado o cargo de CEO do Grupo Novo Brasil.

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O momento de carinho durante o show em Fortaleza é mais um dos registros que alimentam a curiosidade dos fãs sobre o relacionamento da cantora.

Assista ao vídeo: 

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