APAIXONADA

Ivete Sangalo surpreende novo namorado com gesto romântico em pleno show e reação dele chama atenção; veja vídeo

Cantora se aproximou de Tiago Maia durante apresentação em Fortaleza e protagonizou momento de carinho que repercutiu nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 17:31

Ivete Sangalo e o namorado Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo protagonizou um momento romântico com o produtor musical Tiago Maia, apontado como seu novo namorado, durante um show do projeto Clareou, realizado no último sábado (10), em Fortaleza. A cantora surpreendeu o empresário ao se aproximar dele enquanto interpretava uma música, e a reação tímida do companheiro acabou chamando a atenção do público.

A cena aconteceu durante a apresentação de "Em Busca da Minha Sorte", sucesso na voz de Thiaguinho. Enquanto cantava, Ivete caminhou até a lateral do palco, onde Tiago acompanhava o espetáculo, e se aproximou do ouvido dele para uma demonstração de carinho.

Pego de surpresa, o produtor reagiu com timidez. O registro circulou nas redes sociais e provocou comentários de fãs que acompanham a nova fase da vida amorosa da artista. "Ele com vergonha! Vivendo e amando, certa está ela", escreveu uma internauta. "Que sejam felizes, a vida passa rápido demais", comentou outra.

Tiago Maia, namorado de Ivete Sangalo 1 de 14

Tiago Maia é catarinense e atua no mercado de entretenimento. Ele é um dos sócios da Super Sounds, produtora responsável pela realização de turnês e festivais, incluindo o próprio Clareou, projeto de samba e pagode comandado por Ivete. Os dois começaram a ser vistos juntos no início de 2026, após o fim do casamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady - a separação foi anunciada em novembro de 2025, depois de 17 anos de união.

Discreto em relação à vida pessoal, Tiago mantém seus perfis nas redes sociais fechados. Antes de se aproximar de Ivete, ele viveu um relacionamento de mais de 15 anos, do qual nasceram dois filhos. O empresário também tem experiência em diferentes setores. Ao longo da carreira, trabalhou na Trip Editora, na Latam Airlines e no grupo RBS, além de ter ocupado o cargo de CEO do Grupo Novo Brasil.

O momento de carinho durante o show em Fortaleza é mais um dos registros que alimentam a curiosidade dos fãs sobre o relacionamento da cantora.