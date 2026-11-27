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Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 17:16
O relacionamento de Ivete Sangalo com o empresário Tiago Maia chegou ao fim. Os dois começaram a namorar ainda neste ano, após alguns rumores e aparições juntos que começaram a circular nas redes sociais no início do ano.
O jornalista Leo Dias anunciou a informação durante o programa da Band, “Melhor da Tarde” desta sexta-feira (27).
Ivete Sangalo e Tiago Maia
De acordo com informações de matéria publicada no portal LeoDias, amigos próximos afirmaram que Tiago tinha um perfil ciumento com Ivete.
Um dos pontos cruciais para o término teria sido Daniel Cady. Tiago não teria gostado de saber que a cantora viajaria com o ex-marido e o filho Marcelo Sangalo à África do Sul, viagem que já estaria programada há mais de um ano.
A ideia dos três seria conhecer o programa Médicos sem Fronteiras e fazer um safári no país africano. O pai de Marcelo, Helena e Marina já publicou diversos momentos nas aulas ao lado do filho mais velho na aula de artes marciais.