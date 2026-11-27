CHEGOU AO FIM

Ivete Sangalo termina relacionamento com empresário Tiago Maia; saiba detalhes

Cantora baiana e empresário tinham começado o namoro neste ano

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 17:16

Conflitos enre Ivete e Tiago teriam levado ao término Crédito: Reprodução | Instagram

O relacionamento de Ivete Sangalo com o empresário Tiago Maia chegou ao fim. Os dois começaram a namorar ainda neste ano, após alguns rumores e aparições juntos que começaram a circular nas redes sociais no início do ano.

O jornalista Leo Dias anunciou a informação durante o programa da Band, “Melhor da Tarde” desta sexta-feira (27).

Ivete Sangalo e Tiago Maia 1 de 35

De acordo com informações de matéria publicada no portal LeoDias, amigos próximos afirmaram que Tiago tinha um perfil ciumento com Ivete.

Um dos pontos cruciais para o término teria sido Daniel Cady. Tiago não teria gostado de saber que a cantora viajaria com o ex-marido e o filho Marcelo Sangalo à África do Sul, viagem que já estaria programada há mais de um ano.