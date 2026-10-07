REALITY

Ivete Sangalo vira motivo de briga em A Fazenda 18; entenda

Maíra e Darlin tiveram bate-boca em reality show

Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:14

Darlin, mãe de Lexa, envolveu nome de Ivete em A Fazenda 18 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo virou pauta de bate-boca em A Fazenda 18, após discussão entre Darlin Ferrattry e Maíra Charken, nesta terça-feira (6).

Tudo começou quando Maíra chamou Darlin de Dream. Ao interpretar que o uso do apelido foi feito de maneira irônica e debochada, Darlin esbravejou.

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"Ela optou por me ofender do início ao fim, principalmente com uma coisa muito bonita, que é o 'Dream'. Para mim é muito importante [esse apelido]. Eu lutei a minha vida inteira para chegar com a minha filha onde eu cheguei", disse.

Em sequência, ela explicou que o apelido foi dado por Ivete. “A Ivete me chamou de 'Dream', que é sonho, foi um momento muito bonito para mim, entendeu? Minha filha e ela estavam juntas, eu ganhei esse apelido com muito amor. Eu prezo e zelo muito por ele. Eu não achei legal ela ter falado sobre isso. Não achei bacana! Achei feio da parte dela", disse. "Você escolhe o que você quer acreditar", justificou Maíra.

A ocasião que Darlin se referiu aconteceu em julho de 2021, quando Lexa interagiu com Ivete no programa Música Boa, exibido no Multishow. "Posso mandar um beijo para ela? É para ela saber que eu lembro o nome dela. Dream? Dream? É Dream, né?", disse Ivete. "É Darlin", corrigiu Lexa.