MÚSICA

Iza anuncia parceria com rapper baiana Duquesa em novo álbum; veja detalhes

Faixa “Postura” integra “ZAZA”, terceiro disco de estúdio da cantora, que será lançado em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra

Heider Sacramento

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 20:47

Iza confirmou Duquesa na faixa “Postura”, do álbum “ZAZA”, que será lançado em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Iza confirmou uma participação baiana em seu próximo álbum. A rapper Duquesa estará na faixa “Postura”, quarta música de “ZAZA”, terceiro disco de estúdio da artista, que chega às plataformas digitais no dia 20 de novembro, às 21h, data em que é celebrado o Dia da Consciência Negra.

O anúncio foi feito nas redes sociais da cantora, que também revelou outros nomes convidados do projeto: Teto, Maui, Rafa Chagas e Núbia. Ao todo, o álbum terá 13 faixas, sendo seis delas com participações especiais.

Participações no álbum de Iza 1 de 4

Desta vez, Iza escolheu o reggae como principal referência sonora do trabalho. A pesquisa musical partiu das conexões do gênero com o Maranhão e a Jamaica e avançou até o Egito Antigo, com referências a histórias de reis, rainhas e mulheres que marcaram civilizações. A mitologia egípcia também aparece na identidade visual do projeto: no teaser de divulgação, a cantora surge caracterizada como Anúbis.

Em uma carta aberta publicada no Instagram em 9 de novembro, Iza falou sobre a relação pessoal com o ritmo e o processo de criação do disco. “Foi o reggae que me segurou”, resumiu. A artista também contou que os últimos três anos foram marcados por transformações importantes, especialmente com a maternidade, e que desenvolveu o álbum respeitando seu próprio tempo.