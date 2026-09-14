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IZA faz festão de aniversário de 36 anos e dança com o namorado

Saiba detalhes da festa de aniversário da cantora

Felipe Sena

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15:00

Festa teve presença de namorado, amigos e familiares da artista Crédito: Reprodução | Instagram

IZA celebrou a chegada dos 36 anos com um festão na noite deste domingo (14). Com decoração de luxo inspirada no universo da astrologia, a cantora fez da casa um salão de festas e recebeu vários amigos e familiares para uma noite cheia de drinks, passinhos de baile charme, que repercutiu nas redes sociais e comidas sofisticadas.

A artista, que usou um vestido vermelho de de um ombro só, com vários recortes, recebeu os convidados ao lado do namorado, João Vitor Silva, e reuniu os amigos na pista de dança ao som de hits do R&B.

Festa de aniversário de IZA 1 de 4

Tatá Werneck também roubou a cena do evento ao lado do marido, Rafael Vitti, e dançou ao lado de IZA e de Jeniffer Nascimento.

Após o baile charme protagonizado pela aniversariante, convidados curtiram um show de pagode do grupo Reticências, e ainda deu uma palhinha ao som de “Descobridor dos Sete Mares”, de Tim Maia.

A festa com tema “Bela 36” teve pelúcias para animação, e um ‘bar de joias’ para presentear cada amigo e familiar com uma peça personalizada como lembrancinha.

A festa teve um bar de drinks personalizado e comida para todos os paladares, com massas maçaricadas dentro de queijos, pães,antepastos, carnes, saladas, massas folhadas, peixes e steak tartar finalizado em pedra de sal. O bolo de quatro andares tebe um boneco de IZA no topo.