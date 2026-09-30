ASTROLOGIA

Já anota aí: outubro tem dias que pedem decisões importantes no amor, no dinheiro e na carreira

O mês traz momentos importantes para rever relacionamentos, organizar a vida financeira, repensar escolhas profissionais e abrir espaço para novos planos

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:00

Imagem gerada por IA Crédito: Signos

Outubro de 2026 chega com uma mistura de revisão, decisões e novos começos. Ao longo do mês, algumas datas podem ser usadas como pontos de atenção para quem quer colocar a vida amorosa, financeira ou profissional em ordem.

O período começa com movimentos que pedem mais cuidado com decisões impulsivas e ganha força com a chegada de Vênus retrógrado, que tradicionalmente está associado a uma revisão de relacionamentos, valores pessoais e questões financeiras. Mais adiante, a Lua Nova em Libra abre espaço simbólico para novos acordos e intenções, enquanto a segunda metade do mês favorece uma postura mais firme diante de escolhas que estavam sendo adiadas.

Não se trata de esperar que uma data resolva tudo sozinha. A ideia é usar esses momentos como oportunidades para parar, observar o que está acontecendo e transformar intenções em atitudes concretas. A previsão é do site "Economic Times".

3 de outubro: hora de rever o que você realmente quer

Vênus começa seu movimento retrógrado em Escorpião no dia 3 de outubro, às 4h16. O período pode ser aproveitado para olhar com mais honestidade para relacionamentos, autoestima, dinheiro e valores pessoais.

Em vez de sair correndo atrás de uma novidade, a proposta é entender o que ainda faz sentido e o que já perdeu espaço na sua vida. No amor, isso pode significar perceber padrões que se repetem ou reconhecer expectativas que precisam ser revistas. Nas finanças, vale olhar para hábitos de consumo e prioridades antes de assumir novos compromissos.

Bom para: rever relações, reorganizar prioridades financeiras, trabalhar a autoestima e abandonar expectativas que já não combinam com a realidade.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

10 de outubro: um novo começo para relações e acordos

A Lua Nova em Libra acontece no dia 10 de outubro, às 12h49, trazendo um momento simbólico de recomeço ligado a equilíbrio, parceria e convivência.

É uma boa data para estabelecer intenções sobre a vida amorosa e também para pensar nas relações profissionais. Quem precisa melhorar uma parceria, iniciar uma negociação ou estabelecer limites mais saudáveis pode aproveitar o momento para deixar mais claro o que espera dos outros e o que também está disposto a oferecer.

No amor, o foco não precisa estar apenas em encontrar alguém. Também pode ser sobre construir relações mais equilibradas e parar de aceitar situações que funcionam apenas de um lado.

Bom para: novos acordos, relacionamentos mais equilibrados, conversas importantes, parcerias profissionais e definição de limites.

15 de outubro: chega a hora de destravar o que estava parado

Plutão encerra seu movimento retrógrado em Aquário no dia 15 de outubro, às 23h40. Dentro da simbologia astrológica, a mudança marca uma passagem de revisão para movimento em assuntos que estavam sendo analisados internamente.

Na prática, pode ser um bom momento para transformar uma percepção em atitude. Se você passou semanas ou meses pensando sobre uma mudança profissional, uma decisão financeira ou uma situação que precisava ser encerrada, vale começar a colocar o plano em movimento.

Não é necessário resolver tudo de uma vez. O importante é não continuar eternamente preso à fase de análise.

Bom para: retomar planos, tomar decisões que estavam sendo adiadas e transformar reflexões em ações concretas.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

16 de outubro: planejamento e atitude podem andar juntos

No dia 16 de outubro, às 5h32, Marte forma um trígono com Saturno. Entre os eventos do mês, esse é especialmente interessante para quem precisa combinar iniciativa com disciplina.

Em vez de agir por impulso, a energia do período favorece uma postura mais organizada. No trabalho, pode ser um bom momento para definir prioridades, assumir uma responsabilidade ou estruturar um projeto que precisa de continuidade. Para quem está tentando melhorar a vida financeira, planejamento também tende a ser mais útil do que decisões tomadas no calor do momento.

Bom para: organizar projetos, estabelecer metas, assumir responsabilidades e transformar planos em passos concretos.

23 de outubro: uma nova fase começa

O Sol entra em Escorpião no dia 23 de outubro, às 6h38, marcando uma mudança de clima simbólico no mês. A atenção se volta para assuntos que exigem mais profundidade, sinceridade e disposição para mudar aquilo que não está funcionando.

É um período interessante para olhar para questões que foram empurradas para depois. No amor, isso pode significar ter uma conversa mais honesta. No dinheiro, rever prioridades. Na carreira, reconhecer que permanecer no mesmo lugar também é uma escolha.

A ideia não é mudar tudo por impulso, mas deixar de fingir que determinados problemas não existem.

Bom para: conversas sinceras, mudanças de estratégia, decisões financeiras importantes e encerramento de ciclos.

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24 de outubro: cuidado com decisões tomadas no calor do momento

No dia 24, às 0h43, ocorre a conjunção entre Sol e Vênus em Escorpião. Como Vênus estará retrógrado, o momento combina temas ligados a sentimentos, valores e escolhas que precisam ser revisitadas.

Pode ser uma boa oportunidade para entender melhor o que você realmente valoriza em uma relação ou situação financeira. Porém, justamente por envolver assuntos que mexem com desejos e expectativas, vale evitar decisões definitivas tomadas apenas pela emoção.

Bom para: entender sentimentos, rever prioridades, perceber o que realmente tem valor e avaliar relações com mais honestidade.

26 de outubro: a Lua Cheia pede uma resposta

A Lua Cheia em Touro acontece no dia 26 de outubro, às 1h11. O momento pode colocar em evidência questões relacionadas a estabilidade, segurança, dinheiro e aquilo que você considera essencial para se sentir bem.

Se alguma decisão financeira ou profissional vinha sendo adiada, essa data pode funcionar como um ponto de revisão. O que está funcionando merece ser preservado. O que deixou de fazer sentido pode precisar de uma mudança.

Também é uma oportunidade para perceber se os objetivos que você persegue realmente combinam com a vida que deseja construir.

Bom para: avaliar resultados, revisar finanças, reconhecer avanços e decidir o que precisa continuar ou ser deixado para trás.

30 de outubro: pense duas vezes antes de falar ou decidir

Mercúrio forma uma quadratura com Marte no dia 30 de outubro, às 14h19. Como Mercúrio estará retrógrado em Escorpião desde o dia 24, o fim do mês pede atenção redobrada com comunicação e decisões tomadas rapidamente.

Discussões podem ganhar força quando alguém fala antes de pensar. No trabalho, mensagens mal interpretadas podem criar problemas desnecessários. Na vida pessoal, uma conversa difícil pode se transformar em conflito se ninguém estiver disposto a ouvir.

Se precisar resolver algo importante, vale revisar informações, escolher as palavras com cuidado e evitar conclusões precipitadas.

Bom para: revisar documentos e mensagens, reorganizar planos e esclarecer mal-entendidos antes de tomar decisões definitivas.

Amor: outubro pede menos pressa e mais honestidade

O amor é um dos assuntos mais marcados pelo mês, especialmente a partir do início de Vênus retrógrado em 3 de outubro. Em vez de correr para começar algo novo, outubro favorece uma análise mais cuidadosa sobre o que você realmente espera de uma relação.

A Lua Nova em Libra, no dia 10, pode ser usada como um momento para estabelecer intenções relacionadas a equilíbrio e parceria. Já os eventos do fim do mês reforçam a necessidade de olhar para sentimentos e expectativas com mais profundidade.

Intenção para outubro: construir relações baseadas em respeito, reciprocidade, honestidade e equilíbrio.

Dinheiro: antes de ganhar mais, descubra para onde está indo

Outubro também pode ser aproveitado para uma revisão financeira. Vênus retrógrado é um convite simbólico para questionar hábitos de consumo, prioridades e a maneira como você atribui valor às coisas.

A Lua Cheia em Touro, no dia 26, reforça temas ligados à estabilidade e segurança material. Em vez de buscar resultados imediatos, vale observar quais escolhas podem contribuir para uma situação financeira mais consistente.

Intenção para outubro: fazer escolhas financeiras mais conscientes e construir estabilidade por meio de decisões consistentes.

Carreira: menos ansiedade, mais estratégia

No trabalho, o mês favorece uma combinação importante entre iniciativa e planejamento. A Lua Nova em Libra pode estimular novas parcerias e negociações, enquanto o trígono entre Marte e Saturno, em 16 de outubro, reforça a importância de transformar ambição em organização.

Para quem está pensando em mudar de emprego, assumir uma nova responsabilidade ou iniciar um projeto, outubro pode ser um bom momento para estruturar melhor os próximos passos.