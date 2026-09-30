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Já anota aí: outubro tem dias que pedem decisões importantes no amor, no dinheiro e na carreira

O mês traz momentos importantes para rever relacionamentos, organizar a vida financeira, repensar escolhas profissionais e abrir espaço para novos planos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:00

Signos
Imagem gerada por IA Crédito: Signos

Outubro de 2026 chega com uma mistura de revisão, decisões e novos começos. Ao longo do mês, algumas datas podem ser usadas como pontos de atenção para quem quer colocar a vida amorosa, financeira ou profissional em ordem.

O período começa com movimentos que pedem mais cuidado com decisões impulsivas e ganha força com a chegada de Vênus retrógrado, que tradicionalmente está associado a uma revisão de relacionamentos, valores pessoais e questões financeiras. Mais adiante, a Lua Nova em Libra abre espaço simbólico para novos acordos e intenções, enquanto a segunda metade do mês favorece uma postura mais firme diante de escolhas que estavam sendo adiadas.

Não se trata de esperar que uma data resolva tudo sozinha. A ideia é usar esses momentos como oportunidades para parar, observar o que está acontecendo e transformar intenções em atitudes concretas. A previsão é do site "Economic Times".

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3 de outubro: hora de rever o que você realmente quer

Vênus começa seu movimento retrógrado em Escorpião no dia 3 de outubro, às 4h16. O período pode ser aproveitado para olhar com mais honestidade para relacionamentos, autoestima, dinheiro e valores pessoais.

Em vez de sair correndo atrás de uma novidade, a proposta é entender o que ainda faz sentido e o que já perdeu espaço na sua vida. No amor, isso pode significar perceber padrões que se repetem ou reconhecer expectativas que precisam ser revistas. Nas finanças, vale olhar para hábitos de consumo e prioridades antes de assumir novos compromissos.

Bom para: rever relações, reorganizar prioridades financeiras, trabalhar a autoestima e abandonar expectativas que já não combinam com a realidade.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

10 de outubro: um novo começo para relações e acordos

A Lua Nova em Libra acontece no dia 10 de outubro, às 12h49, trazendo um momento simbólico de recomeço ligado a equilíbrio, parceria e convivência.

É uma boa data para estabelecer intenções sobre a vida amorosa e também para pensar nas relações profissionais. Quem precisa melhorar uma parceria, iniciar uma negociação ou estabelecer limites mais saudáveis pode aproveitar o momento para deixar mais claro o que espera dos outros e o que também está disposto a oferecer.

No amor, o foco não precisa estar apenas em encontrar alguém. Também pode ser sobre construir relações mais equilibradas e parar de aceitar situações que funcionam apenas de um lado.

Bom para: novos acordos, relacionamentos mais equilibrados, conversas importantes, parcerias profissionais e definição de limites.

15 de outubro: chega a hora de destravar o que estava parado

Plutão encerra seu movimento retrógrado em Aquário no dia 15 de outubro, às 23h40. Dentro da simbologia astrológica, a mudança marca uma passagem de revisão para movimento em assuntos que estavam sendo analisados internamente.

Na prática, pode ser um bom momento para transformar uma percepção em atitude. Se você passou semanas ou meses pensando sobre uma mudança profissional, uma decisão financeira ou uma situação que precisava ser encerrada, vale começar a colocar o plano em movimento.

Não é necessário resolver tudo de uma vez. O importante é não continuar eternamente preso à fase de análise.

Bom para: retomar planos, tomar decisões que estavam sendo adiadas e transformar reflexões em ações concretas.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

16 de outubro: planejamento e atitude podem andar juntos

No dia 16 de outubro, às 5h32, Marte forma um trígono com Saturno. Entre os eventos do mês, esse é especialmente interessante para quem precisa combinar iniciativa com disciplina.

Em vez de agir por impulso, a energia do período favorece uma postura mais organizada. No trabalho, pode ser um bom momento para definir prioridades, assumir uma responsabilidade ou estruturar um projeto que precisa de continuidade. Para quem está tentando melhorar a vida financeira, planejamento também tende a ser mais útil do que decisões tomadas no calor do momento.

Bom para: organizar projetos, estabelecer metas, assumir responsabilidades e transformar planos em passos concretos.

23 de outubro: uma nova fase começa

O Sol entra em Escorpião no dia 23 de outubro, às 6h38, marcando uma mudança de clima simbólico no mês. A atenção se volta para assuntos que exigem mais profundidade, sinceridade e disposição para mudar aquilo que não está funcionando.

É um período interessante para olhar para questões que foram empurradas para depois. No amor, isso pode significar ter uma conversa mais honesta. No dinheiro, rever prioridades. Na carreira, reconhecer que permanecer no mesmo lugar também é uma escolha.

A ideia não é mudar tudo por impulso, mas deixar de fingir que determinados problemas não existem.

Bom para: conversas sinceras, mudanças de estratégia, decisões financeiras importantes e encerramento de ciclos.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

24 de outubro: cuidado com decisões tomadas no calor do momento

No dia 24, às 0h43, ocorre a conjunção entre Sol e Vênus em Escorpião. Como Vênus estará retrógrado, o momento combina temas ligados a sentimentos, valores e escolhas que precisam ser revisitadas.

Pode ser uma boa oportunidade para entender melhor o que você realmente valoriza em uma relação ou situação financeira. Porém, justamente por envolver assuntos que mexem com desejos e expectativas, vale evitar decisões definitivas tomadas apenas pela emoção.

Bom para: entender sentimentos, rever prioridades, perceber o que realmente tem valor e avaliar relações com mais honestidade.

26 de outubro: a Lua Cheia pede uma resposta

A Lua Cheia em Touro acontece no dia 26 de outubro, às 1h11. O momento pode colocar em evidência questões relacionadas a estabilidade, segurança, dinheiro e aquilo que você considera essencial para se sentir bem.

Se alguma decisão financeira ou profissional vinha sendo adiada, essa data pode funcionar como um ponto de revisão. O que está funcionando merece ser preservado. O que deixou de fazer sentido pode precisar de uma mudança.

Também é uma oportunidade para perceber se os objetivos que você persegue realmente combinam com a vida que deseja construir.

Bom para: avaliar resultados, revisar finanças, reconhecer avanços e decidir o que precisa continuar ou ser deixado para trás.

30 de outubro: pense duas vezes antes de falar ou decidir

Mercúrio forma uma quadratura com Marte no dia 30 de outubro, às 14h19. Como Mercúrio estará retrógrado em Escorpião desde o dia 24, o fim do mês pede atenção redobrada com comunicação e decisões tomadas rapidamente.

Discussões podem ganhar força quando alguém fala antes de pensar. No trabalho, mensagens mal interpretadas podem criar problemas desnecessários. Na vida pessoal, uma conversa difícil pode se transformar em conflito se ninguém estiver disposto a ouvir.

Se precisar resolver algo importante, vale revisar informações, escolher as palavras com cuidado e evitar conclusões precipitadas.

Bom para: revisar documentos e mensagens, reorganizar planos e esclarecer mal-entendidos antes de tomar decisões definitivas.

Amor: outubro pede menos pressa e mais honestidade

O amor é um dos assuntos mais marcados pelo mês, especialmente a partir do início de Vênus retrógrado em 3 de outubro. Em vez de correr para começar algo novo, outubro favorece uma análise mais cuidadosa sobre o que você realmente espera de uma relação.

A Lua Nova em Libra, no dia 10, pode ser usada como um momento para estabelecer intenções relacionadas a equilíbrio e parceria. Já os eventos do fim do mês reforçam a necessidade de olhar para sentimentos e expectativas com mais profundidade.

Intenção para outubro: construir relações baseadas em respeito, reciprocidade, honestidade e equilíbrio.

Dinheiro: antes de ganhar mais, descubra para onde está indo

Outubro também pode ser aproveitado para uma revisão financeira. Vênus retrógrado é um convite simbólico para questionar hábitos de consumo, prioridades e a maneira como você atribui valor às coisas.

A Lua Cheia em Touro, no dia 26, reforça temas ligados à estabilidade e segurança material. Em vez de buscar resultados imediatos, vale observar quais escolhas podem contribuir para uma situação financeira mais consistente.

Intenção para outubro: fazer escolhas financeiras mais conscientes e construir estabilidade por meio de decisões consistentes.

Carreira: menos ansiedade, mais estratégia

No trabalho, o mês favorece uma combinação importante entre iniciativa e planejamento. A Lua Nova em Libra pode estimular novas parcerias e negociações, enquanto o trígono entre Marte e Saturno, em 16 de outubro, reforça a importância de transformar ambição em organização.

Para quem está pensando em mudar de emprego, assumir uma nova responsabilidade ou iniciar um projeto, outubro pode ser um bom momento para estruturar melhor os próximos passos.

Intenção para outubro: reconhecer suas habilidades, comunicar seu valor com clareza e transformar planos profissionais em ações concretas.

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