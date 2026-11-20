ASTROLOGIA

Já deu de perrengue! 5 signos podem começar a colher os frutos de tanta insistência hoje (20 de novembro)

O Dia da Consciência Negra chega com a possibilidade de recuperar a confiança, reconhecer conquistas e encontrar mais estabilidade

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 11:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre uma mudança importante acontece de uma hora para outra. Às vezes, ela começa quando obstáculos perdem força, uma decisão finalmente faz sentido ou o esforço de meses começa a apresentar resultados.

Nesta sexta-feira (20), feriado nacional pelo Dia da Consciência Negra, a simbologia do Dia do Número Angelical 20/11 inspira uma reflexão sobre segurança, estabilidade e recomeços. Para cinco signos, pode ser um momento de perceber que as dificuldades não precisam definir os próximos capítulos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

Você pode notar uma mudança na maneira como encara os próprios desafios. A impulsividade que às vezes provoca atritos também pode se transformar em coragem para tomar decisões importantes sem depender da aprovação de todo mundo. O principal avanço talvez não esteja em uma situação externa, mas na confiança que você vem desenvolvendo para escolher o próprio caminho.

Dica cósmica: não espere que todos entendam suas decisões antes de dar um passo que faz sentido para você.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Gêmeos:

Depois de um período de espera, algumas peças podem finalmente se encaixar. Uma situação que parecia parada começa a ganhar explicações, ajudando você a entender por que determinados planos não avançaram antes. Em vez de lamentar o tempo perdido, aproveite essa clareza para identificar o próximo passo. Nem tudo precisa acontecer no ritmo que você imaginou para dar certo.

Dica cósmica: reveja um plano antigo com a cabeça mais tranquila. Talvez exista um caminho que você ainda não tinha considerado.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem:

Seu esforço pode começar a render frutos de maneira mais visível. Você costuma se dedicar bastante ao que deseja conquistar, mas nem sempre reserva tempo para reconhecer o próprio progresso. No trabalho, um obstáculo pode perder força ou uma tarefa complicada pode finalmente entrar nos eixos. Na vida pessoal, também vale abrir espaço para diversão, sem transformar todo momento livre em mais uma obrigação.

Dica cósmica: comemore uma conquista, mesmo que ela ainda não seja exatamente o resultado final que você deseja.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Libra:

Depois de gastar energia tentando administrar conflitos e situações complicadas, você pode começar a enxergar uma saída mais concreta. Uma conversa, uma parceria ou até uma mudança de estratégia ajuda a perceber que não precisa fazer tudo sozinho. O importante é deixar de insistir em acordos que não funcionam e se aproximar de quem realmente contribui para seus planos.

Dica cósmica: observe quem demonstra disposição para construir junto com você e invista mais nessas relações.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião:

Você não chegou até aqui por acaso. Mesmo com altos e baixos, sua dedicação a um objetivo importante pode começar a mostrar resultados. É possível perceber que algumas escolhas difíceis tiveram um propósito prático e ajudaram a construir uma base mais firme. Não significa que todos os problemas desaparecerão, mas você pode sentir mais segurança para continuar avançando.

Dica cósmica: reconheça o quanto já conquistou e use essa experiência para definir seu próximo objetivo.