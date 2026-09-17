'Já fui feirante': Patrícia Ramos expõe passado humilde e revela como virou milionária aos 26

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08:05
Aos 26 anos, milionária e dona de uma mansão com seis imóveis de investimento, Patricia Ramos sabe que os valores na conta gera desconfiança. "Na cabeça de muita gente, é hipocrisia porque trabalho com internet e acham que é fácil", admite.
Patrícia Ramos revela que já foi feirante e estagiária
Antes da fama, Patrícia ganhava R$ 200 por mês como estagiária. Com o dinheiro contado, distribuía R$ 20 de dízimo e se virava para bancar itens de higiene pessoal sem precisar pedir um centavo aos pais. Para a influenciadora, o lema "dinheiro não leva desaforo para casa" resume o respeito que se deve ter com o saldo bancário. Gasto malfeito, segundo ela, cobra fatura cara e não perdoa deslizes impulsivos de consumo.
Hoje, a vida mudou, tem independência financeira, viagens na hora que quer e um carro blindado de R$ 400 mil (SUV Jetour T2). As compras e os investimentos de agora já têm data certa para estarem pagos em 2028, tudo calculado no lápis com a consultora financeira.
E quando a família ou amigos pedem dinheiro emprestado? Sem rodeio, ela disse: "As poucas vezes que pediram, eu disse não."
Para ela, o maior erro de quem não cresce é ficar praguejando derrota. Ficar repetindo que "não dá certo" ou que "o dinheiro nunca me acha" só atrai problema.