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'Já fui feirante': Patrícia Ramos expõe passado humilde e revela como virou milionária aos 26

Apresentadora defende disciplina financeira e dá conselho para sair do sufoco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08:05

Patrícia Ramos Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 26 anos, milionária e dona de uma mansão com seis imóveis de investimento, Patricia Ramos sabe que os valores na conta gera desconfiança. "Na cabeça de muita gente, é hipocrisia porque trabalho com internet e acham que é fácil", admite.

Patrícia Ramos revela que já foi feirante e estagiária 1 de 9

Antes da fama, Patrícia ganhava R$ 200 por mês como estagiária. Com o dinheiro contado, distribuía R$ 20 de dízimo e se virava para bancar itens de higiene pessoal sem precisar pedir um centavo aos pais. Para a influenciadora, o lema "dinheiro não leva desaforo para casa" resume o respeito que se deve ter com o saldo bancário. Gasto malfeito, segundo ela, cobra fatura cara e não perdoa deslizes impulsivos de consumo.

Hoje, a vida mudou, tem independência financeira, viagens na hora que quer e um carro blindado de R$ 400 mil (SUV Jetour T2). As compras e os investimentos de agora já têm data certa para estarem pagos em 2028, tudo calculado no lápis com a consultora financeira.

E quando a família ou amigos pedem dinheiro emprestado? Sem rodeio, ela disse: "As poucas vezes que pediram, eu disse não."