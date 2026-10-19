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Já viu de perto? Imagens inéditas mostram detalhes do lago paradisíaco de Neymar e tempo recorde de construção surpreende

Estrutura de aproximadamente mil metros quadrados fica na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e já foi alvo de uma disputa judicial por questões ambientais

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16:08

Lago paradisíaco de Neymar surpreende
Lago paradisíaco de Neymar surpreende Crédito: Divulgação

Um lago artificial de aproximadamente mil metros quadrados, cercado por pedras, vegetação e uma quadra de areia. Esse é um dos espaços de lazer da mansão de Neymar em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Três anos depois da construção, a empresa responsável pelo projeto voltou à propriedade e revelou detalhes da transformação, incluindo o tempo necessário para concluir a obra.

Em um vídeo publicado nas redes sociais no domingo (18), representantes da empresa mostraram o paisagismo e explicaram como os diferentes elementos foram planejados para criar um ambiente integrado à natureza.

Lago paradisíaco de Neymar surpreende

Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação
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Lago paradisíaco de Neymar surpreende por Divulgação

O que chama atenção é a rapidez da execução. Segundo o responsável pelo projeto, foram necessários apenas nove dias para transformar o espaço, incluindo a construção do lago, a quadra de areia e toda a composição paisagística. "O projeto magnífico foi feito em nove dias. E não só o lago: o lago, a quadra, o paisagismo e todo esse cenário. A harmonia de tudo isso: a composição de podas, rochas. Olha o tamanho de cada pedra", afirmou o profissional durante a gravação.

O espaço foi projetado para lembrar uma paisagem natural, com pedras de diferentes tamanhos, vegetação e uma área de banho integrada ao restante do terreno.

Concluído em junho de 2023, o projeto aproveitou uma estrutura já existente na propriedade, que foi transformada em uma piscina com aparência de lago. A intervenção também incluiu a instalação de areia e a criação de uma área de lazer conectada à quadra.

No vídeo mais recente, a empresa destacou especialmente a disposição das rochas e a combinação das plantas, utilizadas para dar unidade visual ao ambiente.

Obra foi alvo de multa de R$ 16 milhões

Apesar do resultado apresentado pela empresa, a construção do lago esteve no centro de uma polêmica ambiental.

Em junho de 2023, a Prefeitura de Mangaratiba interditou a área após identificar possíveis irregularidades relacionadas à movimentação de terra, retirada de vegetação e intervenções envolvendo recursos hídricos sem as autorizações necessárias. No mês seguinte, a família de Neymar recebeu multas que somavam aproximadamente R$ 16 milhões.

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O caso chegou à Justiça, e as penalidades foram suspensas em 2024. Em março de 2026, as quatro autuações foram anuladas judicialmente.

A decisão considerou que não havia comprovação técnica de dano ambiental nem exigência de licenciamento prévio para as intervenções realizadas, afastando as penalidades aplicadas no caso.

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