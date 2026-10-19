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Já viu de perto? Imagens inéditas mostram detalhes do lago paradisíaco de Neymar e tempo recorde de construção surpreende

Estrutura de aproximadamente mil metros quadrados fica na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e já foi alvo de uma disputa judicial por questões ambientais

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16:08

Lago paradisíaco de Neymar surpreende Crédito: Divulgação

Um lago artificial de aproximadamente mil metros quadrados, cercado por pedras, vegetação e uma quadra de areia. Esse é um dos espaços de lazer da mansão de Neymar em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Três anos depois da construção, a empresa responsável pelo projeto voltou à propriedade e revelou detalhes da transformação, incluindo o tempo necessário para concluir a obra.

Em um vídeo publicado nas redes sociais no domingo (18), representantes da empresa mostraram o paisagismo e explicaram como os diferentes elementos foram planejados para criar um ambiente integrado à natureza.

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O que chama atenção é a rapidez da execução. Segundo o responsável pelo projeto, foram necessários apenas nove dias para transformar o espaço, incluindo a construção do lago, a quadra de areia e toda a composição paisagística. "O projeto magnífico foi feito em nove dias. E não só o lago: o lago, a quadra, o paisagismo e todo esse cenário. A harmonia de tudo isso: a composição de podas, rochas. Olha o tamanho de cada pedra", afirmou o profissional durante a gravação.

O espaço foi projetado para lembrar uma paisagem natural, com pedras de diferentes tamanhos, vegetação e uma área de banho integrada ao restante do terreno.

Concluído em junho de 2023, o projeto aproveitou uma estrutura já existente na propriedade, que foi transformada em uma piscina com aparência de lago. A intervenção também incluiu a instalação de areia e a criação de uma área de lazer conectada à quadra.

No vídeo mais recente, a empresa destacou especialmente a disposição das rochas e a combinação das plantas, utilizadas para dar unidade visual ao ambiente.

Obra foi alvo de multa de R$ 16 milhões

Apesar do resultado apresentado pela empresa, a construção do lago esteve no centro de uma polêmica ambiental.

Em junho de 2023, a Prefeitura de Mangaratiba interditou a área após identificar possíveis irregularidades relacionadas à movimentação de terra, retirada de vegetação e intervenções envolvendo recursos hídricos sem as autorizações necessárias. No mês seguinte, a família de Neymar recebeu multas que somavam aproximadamente R$ 16 milhões.

O caso chegou à Justiça, e as penalidades foram suspensas em 2024. Em março de 2026, as quatro autuações foram anuladas judicialmente.