FRUTAS

Jabuticabeira coberta de flores e frutos impressiona: por que outubro é o mês decisivo para essa árvore fácil de cultivar

Primavera marca a floração da jabuticabeira, mas estudos revelam que apenas aumentar a quantidade de água não garante uma árvore carregada de frutos



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 21:21

Jabuticabeira apresenta flores brancas diretamente no tronco durante a primavera, período que antecede o desenvolvimento dos frutos Crédito: Ilustração gerada por IA

Antes de ficar coberta pelas pequenas frutas de casca escura, a jabuticabeira passa por uma transformação que chama atenção nos quintais. Centenas de flores brancas surgem diretamente no tronco e nos galhos mais grossos, formando uma camada que, algumas semanas depois, pode dar lugar às jabuticabas.

A cena é especialmente comum na chegada da primavera. Entre setembro e outubro, muitas árvores entram no período de floração, quando a disponibilidade de água ganha importância para o desenvolvimento das flores e dos primeiros frutos.

Jabuticaba 1 de 3

Apesar disso, aumentar a frequência das regas não garante uma boa colheita. Pesquisas realizadas em Goiás e no Paraná mostram que a floração depende de diferentes fatores, incluindo as condições climáticas, a idade da planta e o manejo da irrigação.

Quando a jabuticabeira floresce?

O início da primavera marca um dos principais períodos de floração da jabuticabeira em regiões do Centro-Sul brasileiro. Dependendo da espécie, do clima e das condições de cultivo, a árvore pode apresentar mais de uma florada ao longo do ano.

Um estudo publicado em 2020 na revista científica Iheringia, Série Botânica, acompanhou jabuticabeiras de 18 e 32 anos no município de Hidrolândia, em Goiás. Os pesquisadores observaram que, nas plantas irrigadas, o período reprodutivo ocorreu entre setembro e outubro.

A fase durou de 29 a 46 dias, com diferenças relacionadas à idade das árvores e às condições climáticas.

Durante o restante do ano, de novembro a agosto, predominou o desenvolvimento vegetativo, caracterizado pelo crescimento de folhas e ramos.

Os resultados ajudam a explicar por que a primavera costuma ser tão aguardada por quem cultiva a fruta. Entretanto, o calendário observado em Goiás não significa que todas as jabuticabeiras brasileiras floresçam exatamente nos mesmos meses.

Por que as flores nascem no tronco?

Diferentemente de muitas árvores frutíferas, que desenvolvem flores nas extremidades dos galhos, a jabuticabeira apresenta uma característica chamada caulifloria.

Nesse processo, os botões florais surgem diretamente no tronco e nos ramos mais antigos. A disposição permite que as flores e, posteriormente, os frutos cresçam junto à madeira.

É justamente essa característica que produz a aparência de um tronco coberto por pequenas flores brancas.

Após a polinização e a fecundação, parte delas pode se desenvolver em frutos. As jabuticabas começam pequenas e esverdeadas, aumentando de tamanho até adquirirem a coloração escura característica de muitas variedades.

Nem todas as flores, porém, chegam a produzir frutos maduros. A quantidade depende das condições ambientais e do desenvolvimento da própria árvore.

Rega pode ajudar na produção

A disponibilidade de água merece atenção especial no fim do inverno, principalmente em regiões que enfrentam períodos prolongados de estiagem.

Quando a jabuticabeira começa a florescer, a umidade adequada do solo ajuda a evitar o estresse hídrico, condição que pode comprometer o desenvolvimento das flores e dos frutos.

No estudo realizado em Goiás, os pesquisadores acompanharam árvores irrigadas e identificaram a concentração da fase reprodutiva entre setembro e outubro. O resultado, entretanto, não permite concluir que a rega seja suficiente para provocar a floração.

Outra pesquisa, desenvolvida na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), investigou justamente essa possibilidade.

Em sua dissertação de mestrado, apresentada em 2015, o pesquisador Carlos Kosera Neto avaliou diferentes tratamentos em jabuticabeiras cultivadas em vasos. Um deles consistia na irrigação diária com aproximadamente dois litros de água por planta.

O experimento mostrou que a aplicação diária de água, isoladamente, não induziu o florescimento.

Isso significa que a irrigação deve ser entendida como parte dos cuidados com a árvore, e não como uma técnica capaz de garantir o aparecimento de flores.

Como regar corretamente?

A necessidade de água varia conforme a idade da jabuticabeira, o tamanho do recipiente, o tipo de solo e as condições do tempo.

Árvores cultivadas diretamente no chão geralmente conseguem explorar uma área maior em busca de umidade. Já as plantas mantidas em vasos dependem de um volume limitado de terra e podem precisar de acompanhamento mais frequente.

Durante os períodos secos, o ideal é observar a umidade do solo antes de regar novamente. A terra deve permanecer adequadamente úmida, sem ficar constantemente encharcada.

Uma forma simples de avaliar a necessidade de água é verificar a umidade alguns centímetros abaixo da superfície. Se o solo ainda estiver bastante úmido, uma nova rega pode ser desnecessária.

O uso de folhas secas ou palha ao redor da planta também ajuda a reduzir a perda de água por evaporação. É importante, porém, manter a cobertura afastada da base do tronco para evitar o acúmulo excessivo de umidade nessa região.

Em vasos, a drenagem merece atenção redobrada. Recipientes sem furos podem acumular água e prejudicar as raízes.

Quando surgem os frutos?

Depois da abertura das flores, a jabuticabeira inicia o desenvolvimento dos frutos que conseguiram se formar. O intervalo até a colheita varia conforme a espécie, o clima e as condições de cultivo.

A pesquisa conduzida em Goiás identificou diferenças importantes entre árvores de idades distintas, tanto na produtividade quanto no tamanho dos frutos e no rendimento de polpa.

Embora a idade tenha influenciado características da produção, os pesquisadores não encontraram efeito desse fator sobre a qualidade das jabuticabas avaliadas.

A quantidade de flores também não determina, sozinha, o volume da colheita.

Por isso, uma árvore que apresenta floração intensa pode produzir menos frutos do que o esperado, especialmente quando enfrenta condições desfavoráveis durante o desenvolvimento.