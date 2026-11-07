VERÃO

Jade Picon escolhe Trancoso para sediar Movimento Solar, evento de bem-estar; saiba detalhes

Criada por Jade, o Movimento Solar é uma plataforma e evento de bem-estar, autocuidado e estilo

Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 08:30

Jade Picon leva estilo de vida para projeto de Wellness Crédito: Divulgação

A influenciadora digital Jade Picon escolheu Trancoso, no litoral sul da Bahia, para receber mais uma edição do Movimento Solar, evento voltado ao universo wellness. A iniciativa promete reunir experiências de bem-estar, autocuidado e estilo de vida em um clima leve e descontraído, na segunda-feira (9 de novembro).



Criado por Jade, o Movimento Solar é uma plataforma de experiências que reúne atividades relacionadas à saúde e ao bem-estar. A proposta acompanha uma tendência que vai além da alimentação saudável e da prática de exercícios físicos, abrangendo diferentes aspectos do cotidiano. Segundo o Global Wellness Institute, o mercado global de wellness movimenta cerca de US$ 6,8 trilhões e deve alcançar US$ 9,8 trilhões até 2029, com crescimento anual médio de 7,6%.

“Começamos com experiências envolvendo esportes, meditação e diferentes práticas de bem-estar, mas acredito que ainda temos muitos caminhos para explorar”, diz Jade, em entrevista ao jornal CORREIO.

Jade Picon escolhe Trancoso para sediar evento Wellness 1 de 5

O que é que a Bahia tem?

Para Jade, a escolha da Bahia para sediar a segunda edição do evento, que teve sua estreia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, vai além das paisagens paradisíacas. A influenciadora destaca a riqueza cultural do estado, especialmente de Trancoso, como um dos motivos para levar o projeto ao destino.

“Eu sempre tive uma relação muito forte com o mar. A Bahia é o cenário perfeito para essa segunda edição, porque reúne tudo aquilo em que acreditamos com o projeto. Nessa edição, queremos proporcionar ainda mais experiências que incentivem o cuidado com o corpo e a mente, além de momentos de troca e conexão com tudo o que esse lugar tem de tão especial”, ressalta.

Além das belezas naturais, Jade também destaca o jeito particular dos baianos de viver e aproveitar cada momento. A expectativa é que o encontro tenha uma identidade própria e permita aos participantes experimentar novas atividades, conhecer pessoas e encontrar oportunidades de conexão consigo mesmos.

Estilo de vida

Volta e meia, Jade é vista nas praias do Rio de Janeiro praticando futevôlei. Adepta de uma rotina voltada ao bem-estar, a influenciadora transformou parte de suas próprias experiências em inspiração para a criação do Movimento Solar.

“O futevôlei, o boxe e o yoga são atividades que me transformaram e continuo experimentando novos esportes porque acredito que cada um traz um ensinamento diferente. Eu nunca saberia que amaria boxe se não tivesse testado e acho muito legal pensar que outras pessoas também podem descobrir algo que faça bem para elas a partir de uma experiência nova. Também prezo muito pelo meu bem-estar mental e espiritual, faço terapia, gosto de escrever, e gosto de passar um tempo em contato com a natureza e comigo mesma. O Movimento Solar reúne essas práticas e a vontade de compartilhá-las com outras pessoas, criando uma comunidade em que cada um possa encontrar sua própria forma de se cuidar”, reforça.

Próximos passos

Sobre os planos para o futuro, a empresária afirma que pretende continuar investindo na construção de uma comunidade em torno do projeto, além de ampliar as possibilidades de experiências oferecidas ao público.

“Também acredito muito no crescimento do mercado de wellness e vejo possibilidades de novos formatos e até produtos no futuro. Mas meu foco agora é fortalecer essa conexão com o público e permitir que o movimento evolua naturalmente”, afirma.

Carreira e futuro

Quando se mudou para o Rio de Janeiro, em 2022, para gravar sua primeira novela, Travessia, Jade passou a lidar com uma rotina intensa e uma série de mudanças. Foi nesse período que encontrou no esporte uma maneira de cuidar também da saúde mental.

“Comecei a jogar futevôlei, que virou uma terapia para mim, e percebi como aqueles momentos na praia faziam diferença no restante do meu dia. E como sempre tive esse lado empreendedor, comecei a pensar em como poderia compartilhar um pouco do que estava vivendo. O Movimento Solar nasceu dessa vontade. Quero que as pessoas tenham a oportunidade de experimentar atividades, conhecer outras pessoas e descobrir o que faz bem para elas sem regras nenhuma”, conta.

Mesmo com o investimento no novo projeto, Jade continua se dedicando a outras áreas da carreira, como o cinema. No dia 24 de dezembro, estreia Cinco Júlias, filme em que a influenciadora atua. Ela também segue à frente da AURA Beauty, sua marca de beleza, que completou dois anos e chegou à Sephora.