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Jade Picon revela se aceitaria retornar ao Big Brother Brasil como veterana

Questionada sobre a possibilidade de integrar o elenco de uma futura temporada do reality, a influenciadora confessou o receio de voltar

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 19:49

Jade Picon
Jade Picon Crédito: Reprodução/Instagram

Mesmo após quatro anos, Jade Picon continua sendo lembrada por sua participação na 22ª edição do Big Brother Brasil. Com a introdução do grupo de veteranos ao reality – formato voltado para ex-participantes –, a influenciadora foi questionada sobre a possibilidade de retornar a uma temporada futura.

Jade não descartou a hipótese, mas admitiu receio em voltar à casa mais vigiada do país devido às boas lembranças de sua trajetória. “Eu tenho medo de voltar e estragar a memória tão especial que eu tenho da minha edição. Eu viveria tudo de novo, toda a minha edição novamente, porque foi muito especial, com pessoas muito especiais… Agora, entrar numa nova edição, acho mais complicado”, declarou em entrevista.

Jade Picon

Jade Picon por Reprodução / Instagram
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Jade Picon por Reprodução / Instagram

No programa, em que integrou o grupo Camarote, Jade se destacou ao rivalizar com o ator Arthur Aguiar, que viria a vencer o BBB 22. Na ocasião, ela o indicou ao Paredão por duas semanas consecutivas e também viveu um breve romance com o atleta Paulo André.

Sua trajetória no confinamento encerrou ao disputar o paredão contra Aguiar e Jessi, sendo a sétima eliminada com 84,93% dos votos.

Próxima edição: Big Brother Brasil 2027

O Big Brother Brasil 2027 já está com os preparativos em andamento. A próxima temporada estreia em 11 de janeiro de 2027, contará com 100 dias de duração e reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos na disputa pelo prêmio.

Antes da estreia, o público terá acesso a conteúdos extras. Ainda em 2026, a emissora lançará um reality vertical voltado para criadores de conteúdo fãs do programa. Os participantes enfrentarão desafios temáticos, e o vencedor integrará o squad oficial da temporada.

A experiência digital também será ampliada. Em 2027, a atração contará com um espaço virtual na plataforma Roblox, com áreas inspiradas no reality, desafios e interações com o universo do programa.

A exibição televisiva trará novidades. Às terças-feiras, logo após a eliminação, o primeiro bate-papo com o eliminado ocorrerá na TV Globo, com plateia e a participação de um fã e de um hater ao lado dos apresentadores.

Aos domingos, a transmissão será dividida: a primeira parte irá ao ar à tarde, após o Temperatura Máxima, dando início à formação do paredão, enquanto a conclusão ocorrerá após o Fantástico, com a Prova Bate e Volta.

Produzido pelos Estúdios Globo, o BBB 27 contará com Tadeu Schmidt na apresentação, Mariana Mónaco na produção, Angélica Campos na direção artística, Rodrigo Tapias na produção executiva e Rodrigo Dourado na direção de gênero.

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