LUTO

Janaína Barbosa morreu de quê? Causa da morte da apresentadora é revelada

Ex-apresentadora do 'TV Fama' tinha 48 anos e não enfrentava problemas de saúde, segundo amiga próxima

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 14:00

Janaina Barbosa Crédito: Reprodução

A apresentadora Janaína Barbosa, que morreu aos 48 anos na terça-feira (3), sofreu um choque anafilático após tomar uma medicação. A informação foi revelada por Camila Avesani, amiga da artista desde a adolescência, em entrevista à revista Quem. Segundo ela, a ex-integrante do TV Fama não estava doente e teve uma reação grave depois de usar um medicamento de forma esporádica.

A causa da morte ainda era desconhecida até esta quarta-feira (4). O ex-marido da apresentadora, Otávio Mesquita, havia confirmado o falecimento, mas afirmou que não tinha sido informado sobre o que havia acontecido. "Fiquei triste mesmo", declarou ao portal LeoDias.

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O choque anafilático, também chamado de anafilaxia, é uma reação alérgica extrema, súbita, que afeta o corpo inteiro em poucos minutos ou segundos e que, em muitos casos, pode ser fatal. Entre os possíveis desencadeadores, estão alimentos, picadas de insetos e medicamentos, como antibióticos, anti-inflamatórios e anestésicos.

Na conversa com a Quem, Camila também contou que Janaína estava separada do empresário Felipe Faria, mas disposta a dar uma nova chance ao relacionamento de mais de 20 anos. "Estavam em vias de reconciliação", revelou a amiga.

Os dois se casaram em 2010, em uma cerimônia à beira-mar na Ilha de Comandatuba, na Bahia. Felipe é neto de Aloysio de Andrade Faria, fundador do Banco Alfa. O casal teve dois filhos, Bernardo e Frederico.

Antes desse relacionamento, Janaína foi casada com Otávio Mesquita. A união durou cerca de quatro anos, e a cerimônia aconteceu em 2002, com a presença de diversas personalidades, entre elas Luciana Gimenez e Roberto Justus.

Ao lamentar a morte da ex-mulher, Otávio declarou: "Lamento profundamente o que houve com Janaína, que eu respeito! Mando um forte abraço a ela! Que Deus a receba com carinho eterno".

Janaína ficou conhecida no início dos anos 2000 ao apresentar o TV Fama, da RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens. Além do trabalho como apresentadora, também atuou como atriz e integrou o elenco da série Casos e Acasos, exibida pela Globo em 2008.