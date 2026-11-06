SEGUNDO SITE

Janaína Barbosa tentava salvar casamento, mas ex já tinha engatado affair com Mariana Goldfarb

Atriz e apresentadora morreu aos 48 anos vítima de um choque anafilático por medicamento

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 12:06

Felipe Faria, Janaína Barbosa e Mariana Goldfarb Crédito: Reprodução

Meses antes de morrer, Janaína Barbosa se separou de Felipe Faria, com quem foi casada por cerca de 20 anos e teve dois filhos. Após o fim do relacionamento, o empresário, de 44 anos, começou a viver um affair com Mariana Goldfarb, de 36, ex-mulher de Cauã Reymond.

Os dois se conheceram por meio de amigos em comum e mantiveram discrição sobre a aproximação. As informações são do jornal Extra, que afirmou que a cautela estava relacionada ao momento delicado vivido por Janaína, que ainda tentava lidar com o fim do casamento.

Janaína Barbosa 1 de 8

A apresentadora relutava em aceitar o divórcio e chegou a buscar uma reconciliação com Felipe. Ela teria confidenciado a amigas que os dois estavam prestes a retomar a relação quando soube que o ex-marido continuava saindo com Mariana. A ex de Cauã, por sua vez, não sabia que Janaína ainda alimentava a expectativa de reatar o casamento.

Mariana não assume um novo relacionamento desde o fim do namoro com o empresário carioca Rafael Kemp, em meados de 2025.

Mariana Goldfarb 1 de 25

Morte de Janaína Barbosa

Janaína morreu na terça-feira (3), aos 48 anos. A apresentadora e atriz ficou conhecida nacionalmente por comandar o programa "TV Fama", da RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens, e também integrou o elenco da série "Casos e acasos", da TV Globo.

Segundo a amiga Camila Avesani contou ao G1, Janaína sofreu um choque anafilático após a troca de um medicamento. Ela teve uma reação extrema à medicação e não resistiu.

Fernanda Rocha Kanner abre texto sobre amizade com Janaína Barbosa 1 de 4

O velório foi realizado na capital paulista, na tarde de quarta-feira (4), com acesso restrito a familiares e amigos próximos.

A morte também foi lamentada por Otávio Mesquita, com quem Janaína foi casada entre 2002 e 2007. Em entrevista à Quem, o apresentador declarou: "Lamento profundamente o que houve com Janaína, que eu respeito! Mando um forte abraço a ela! Que Deus a receba com carinho eterno".

Carreira e vida pessoal

Janaína ganhou projeção ao assumir a apresentação do "TV Fama", atração dedicada às celebridades e aos bastidores do entretenimento. No início dos anos 2000, dividiu a bancada com Nelson Rubens. Como atriz, participou da série "Casos e acasos", em 2008, e de produções como "Bochincho - o filme" (2020) e "Anita" (2023).

Ela também teve ligação com o carnaval carioca e foi musa da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Depois do casamento com Otávio Mesquita, Janaína se casou com Felipe Faria em novembro de 2010. A cerimônia aconteceu na Ilha de Comandatuba, na Bahia. Os dois tiveram Bernardo e Frederico, hoje adolescentes.

Nos últimos anos, a artista passou a levar uma vida mais reservada, longe da exposição frequente na televisão e nas redes sociais.