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Janela de prosperidade: 5 signos entram em um ciclo de abundância a partir desta sexta (1 de maio)

Saiba quais signos verão as finanças decolarem a partir deste feriado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 08:08

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O mês de maio abre as portas com uma promessa de ouro para cinco signos do zodíaco. Se você passou o início do ano "contando moedas", a correnteza financeira está prestes a mudar. A partir desta sexta-feira, 1º de maio, uma janela de prosperidade se abre para Touro, Gêmeos, Virgem, Libra e Aquário. O fluxo de abundância que começa agora não é passageiro; trata-se de uma fase de crescimento sólido e oportunidades reais de lucro.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Para o taurino e o virginiano, a eficiência no trabalho será o imã que atrai dinheiro. Gêmeos e Libra verão que as parcerias certas podem multiplicar seus ganhos de forma surpreendente. Já para Aquário, o pensamento original e a coragem de sugerir mudanças no trabalho trarão bônus financeiros inesperados. O feriado do trabalhador, para esses signos, marca o início de uma era em que o esforço será finalmente proporcional ao saldo bancário.

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Essa abundância sem precedentes exige, no entanto, que você esteja pronto para receber. Limpe sua mente de crenças limitantes sobre o dinheiro. Comece o mês de maio visualizando a prosperidade entrando na sua vida por vias conhecidas e desconhecidas. O universo não gosta de vácuo; se você abrir espaço eliminando desperdícios, a abundância ocupará o lugar vago com rapidez.

Este ciclo de sorte nos negócios se estende para além do feriado. As decisões que você tomar entre 1 e 5 de maio serão cruciais para o seu sucesso financeiro em todo o ano de 2026. Esteja atento a propostas, cursos e novas tecnologias que possam otimizar seu rendimento. 

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