ASTROLOGIA

Janela de prosperidade: 5 signos entram em um ciclo de abundância a partir desta sexta (1 de maio)

Saiba quais signos verão as finanças decolarem a partir deste feriado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 08:08

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O mês de maio abre as portas com uma promessa de ouro para cinco signos do zodíaco. Se você passou o início do ano "contando moedas", a correnteza financeira está prestes a mudar. A partir desta sexta-feira, 1º de maio, uma janela de prosperidade se abre para Touro, Gêmeos, Virgem, Libra e Aquário. O fluxo de abundância que começa agora não é passageiro; trata-se de uma fase de crescimento sólido e oportunidades reais de lucro.



O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Para o taurino e o virginiano, a eficiência no trabalho será o imã que atrai dinheiro. Gêmeos e Libra verão que as parcerias certas podem multiplicar seus ganhos de forma surpreendente. Já para Aquário, o pensamento original e a coragem de sugerir mudanças no trabalho trarão bônus financeiros inesperados. O feriado do trabalhador, para esses signos, marca o início de uma era em que o esforço será finalmente proporcional ao saldo bancário.



Essa abundância sem precedentes exige, no entanto, que você esteja pronto para receber. Limpe sua mente de crenças limitantes sobre o dinheiro. Comece o mês de maio visualizando a prosperidade entrando na sua vida por vias conhecidas e desconhecidas. O universo não gosta de vácuo; se você abrir espaço eliminando desperdícios, a abundância ocupará o lugar vago com rapidez.

