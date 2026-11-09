NADA DE TERNINHO!

Janja prepara vestido exclusivo de marca brasileira para a posse de Lula em Brasília

Primeira-dama já iniciou reuniões com equipe para definir cor, corte e detalhes da peça feita sob medida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:03

Janja, primeira-dama do Brasil Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Janja Silva já começou a definir a roupa que usará na cerimônia de posse do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para o dia 5 de janeiro. A socióloga decidiu que vai apostar em um modelo exclusivo, desenhado sob medida por uma marca de moda nacional.

Janja, primeira-dama do Brasil usando a marca Neriage 1 de 5

Segundo apuração da coluna Retratos da Vida, do jornal EXTRA, as conversas estão bem encaminhadas com a grife paulistana Neriage, comandada pela estilista Rafaella Caniello. A primeira-dama costuma participar ativamente do processo de criação, opinando no comprimento da peça, nas cores e nos recortes que melhor se adaptam ao seu estilo.

Parceria de longa data

Essa não é a primeira vez que a estilista veste a primeira-dama em datas importantes. Na posse anterior, embora Janja tenha usado um terninho assinado por Helô Rocha, ela trocou de roupa e colocou um vestido azul plissado da Neriage para receber os convidados no Palácio do Itamaraty.