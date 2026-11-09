Janja prepara vestido exclusivo de marca brasileira para a posse de Lula em Brasília

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:03
Janja Silva já começou a definir a roupa que usará na cerimônia de posse do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para o dia 5 de janeiro. A socióloga decidiu que vai apostar em um modelo exclusivo, desenhado sob medida por uma marca de moda nacional.
Janja, primeira-dama do Brasil usando a marca Neriage
Segundo apuração da coluna Retratos da Vida, do jornal EXTRA, as conversas estão bem encaminhadas com a grife paulistana Neriage, comandada pela estilista Rafaella Caniello. A primeira-dama costuma participar ativamente do processo de criação, opinando no comprimento da peça, nas cores e nos recortes que melhor se adaptam ao seu estilo.
Essa não é a primeira vez que a estilista veste a primeira-dama em datas importantes. Na posse anterior, embora Janja tenha usado um terninho assinado por Helô Rocha, ela trocou de roupa e colocou um vestido azul plissado da Neriage para receber os convidados no Palácio do Itamaraty.
O guarda-roupa oficial de Janja também contou com peças da marca brasileira em eventos no exterior. Foi com criações da estilista que ela compareceu à coroação do rei Charles III, em Londres, e marcou presença nos Jogos Olímpicos de Paris.