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Jão é confirmado no Festival de Verão Salvador 2027; veja atrações e preços dos ingressos que começam a ser vendidos hoje

Cantor sobe ao palco no domingo (24), ao lado de Marina Sena, João Gomes e outros artistas; pré-venda começa nesta quinta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:38

Jão
Jão Crédito: Reprodução

O cantor Jão é a mais nova atração confirmada no Festival de Verão Salvador 2027. O artista se apresentará no domingo, 24 de janeiro, segundo dia do evento, que acontecerá na Arena Festival, no Wet Eventos, em Salvador. A confirmação foi divulgada nesta quinta-feira (15), data que também marca o início da pré-venda de ingressos.

Jão dividirá a programação de domingo com Marina Sena, João Gomes, Saulo e o encontro especial entre Timbalada e Olodum. Uma sexta atração ainda será anunciada para completar a grade do dia.

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Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
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Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Reprodução/Redes Sociais por Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
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Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais

A edição de 2027 está marcada para os dias 23 e 24 de janeiro e reunirá artistas de diferentes estilos musicais. No sábado (23), o público poderá acompanhar apresentações de Maria Bethânia, Gilsons, É o Tchan e do projeto O Grande Encontro, formado por Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

A programação do primeiro dia também inclui BaianaSystem convidando IZA e o espetáculo As Vozes, que reunirá Péricles e Ferrugem.

Entre as novidades está a apresentação conjunta de Timbalada e Olodum, criada exclusivamente para o festival. Diferentemente de participações pontuais, os dois grupos dividirão o palco durante todo o show, misturando suas sonoridades e a força da percussão baiana.

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Outra atração aguardada é o trio Gilsons, formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil. O grupo retorna ao festival depois de ter sido anunciado como o primeiro nome da edição de 2027, durante uma apresentação surpresa realizada neste ano.

A pré-venda começa às 14h desta quinta-feira (15), exclusivamente para clientes do Banco do Brasil que utilizam cartões BB Visa. As compras poderão ser feitas pela plataforma Sympla e presencialmente nos pontos da Ticket Maker, localizados no Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Parque Shopping Bahia.

Os ingressos para um único dia custam R$ 84 (inteira), R$ 70 (meia-entrada), R$ 90 (solidário) e R$ 240 para o Camarote.

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Já o passaporte, que permite acompanhar os dois dias de shows, sai por R$ 152 (inteira), R$ 126 (meia-entrada), R$ 162 (solidário) e R$ 432 para o Camarote.

A programação completa de sábado (23) reúne Gilsons, BaianaSystem com IZA, Maria Bethânia, O Grande Encontro, As Vozes e É o Tchan. No domingo (24), estão confirmados Marina Sena, João Gomes, Saulo, Timbalada & Olodum e Jão, além de uma atração que ainda será divulgada.

PROGRAMAÇÃO

23 de janeiro

Gilsons

BaianaSystem convida IZA

Maria Bethânia

“O Grande Encontro” — Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

“As Vozes” — Péricles e Ferrugem

É o Tchan

24 de janeiro

Marina Sena

João Gomes

Jão

Saulo

Timbalada & Olodum

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2027

Datas: 23 e 24 de janeiro de 2027

Local: Arena Festival — Salvador/BA

Endereço: Av. Luís Viana, 9581, Paralela – Salvador/BA

Classificação etária: 16 anos

SETORES E CAPACIDADE

Arena: 15 mil pessoas

Camarote Banco do Brasil VISA: 10 mil pessoas

Tipos de ingresso: Arena Inteira, Arena Meia, Arena Solidária e Camarote BB VISA

PRÉ-VENDA CLIENTES BANCO DO BRASIL COM CARTÕES BB VISA

Início: 15 de outubro, às 14h

Término: 19 de outubro, às 23h59

Parcelamento em até seis vezes

Preços especiais para os setores Arena e Camarote BB VISA

40% de desconto no ingresso Arena Inteira

10% de desconto no ingresso Camarote BB VISA

Limite de quatro ingressos por CPF

VENDA GERAL

Início: 20 de outubro, às 12h

Parcelamento em até quatro vezes

Limite de quatro ingressos por CPF

Clientes BB Visa poderão parcelar a compra em até seis vezes

Clientes BB Visa terão 40% de desconto no ingresso Arena Inteira

Clientes BB Visa terão 10% de desconto no ingresso Camarote BB VISA

PREÇOS DOS INGRESSOS

Sábado ou domingo

Arena Inteira — Pré-venda BB Visa: R$ 84,00

Arena Meia — Pré-venda BB Visa: R$ 70,00

Arena Solidária — Pré-venda BB Visa: R$ 90,00

Camarote — Pré-venda BB Visa: R$ 240,00

Passaporte para sábado e domingo

Passaporte Arena Inteira — Pré-venda BB Visa: R$ 152,00

Passaporte Arena Meia — Pré-venda BB Visa: R$ 126,00

Passaporte Arena Solidária — Pré-venda BB Visa: R$ 162,00

Passaporte Camarote — Pré-venda BB Visa: R$ 432,00

CANAIS DE VENDA

Online: Sympla — link em breve

Pontos físicos:

Ticket Maker — Shopping da Bahia

Ticket Maker — Shopping Paralela

Ticket Maker — Parque Shopping Bahia

Para realizar a compra, será necessário informar nome, e-mail, cidade e estado, data de nascimento e CPF.

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