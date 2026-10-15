PRÉ-VENDA

Jão é confirmado no Festival de Verão Salvador 2027; veja atrações e preços dos ingressos que começam a ser vendidos hoje

Cantor sobe ao palco no domingo (24), ao lado de Marina Sena, João Gomes e outros artistas; pré-venda começa nesta quinta-feira (15)

Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:38

Jão Crédito: Reprodução

O cantor Jão é a mais nova atração confirmada no Festival de Verão Salvador 2027. O artista se apresentará no domingo, 24 de janeiro, segundo dia do evento, que acontecerá na Arena Festival, no Wet Eventos, em Salvador. A confirmação foi divulgada nesta quinta-feira (15), data que também marca o início da pré-venda de ingressos.

Jão dividirá a programação de domingo com Marina Sena, João Gomes, Saulo e o encontro especial entre Timbalada e Olodum. Uma sexta atração ainda será anunciada para completar a grade do dia.

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A edição de 2027 está marcada para os dias 23 e 24 de janeiro e reunirá artistas de diferentes estilos musicais. No sábado (23), o público poderá acompanhar apresentações de Maria Bethânia, Gilsons, É o Tchan e do projeto O Grande Encontro, formado por Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

A programação do primeiro dia também inclui BaianaSystem convidando IZA e o espetáculo As Vozes, que reunirá Péricles e Ferrugem.

Entre as novidades está a apresentação conjunta de Timbalada e Olodum, criada exclusivamente para o festival. Diferentemente de participações pontuais, os dois grupos dividirão o palco durante todo o show, misturando suas sonoridades e a força da percussão baiana.

Outra atração aguardada é o trio Gilsons, formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil. O grupo retorna ao festival depois de ter sido anunciado como o primeiro nome da edição de 2027, durante uma apresentação surpresa realizada neste ano.

A pré-venda começa às 14h desta quinta-feira (15), exclusivamente para clientes do Banco do Brasil que utilizam cartões BB Visa. As compras poderão ser feitas pela plataforma Sympla e presencialmente nos pontos da Ticket Maker, localizados no Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Parque Shopping Bahia.

Os ingressos para um único dia custam R$ 84 (inteira), R$ 70 (meia-entrada), R$ 90 (solidário) e R$ 240 para o Camarote.

Já o passaporte, que permite acompanhar os dois dias de shows, sai por R$ 152 (inteira), R$ 126 (meia-entrada), R$ 162 (solidário) e R$ 432 para o Camarote.

A programação completa de sábado (23) reúne Gilsons, BaianaSystem com IZA, Maria Bethânia, O Grande Encontro, As Vozes e É o Tchan. No domingo (24), estão confirmados Marina Sena, João Gomes, Saulo, Timbalada & Olodum e Jão, além de uma atração que ainda será divulgada.

PROGRAMAÇÃO

23 de janeiro

Gilsons

BaianaSystem convida IZA

Maria Bethânia

“O Grande Encontro” — Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

“As Vozes” — Péricles e Ferrugem

É o Tchan

24 de janeiro

Marina Sena

João Gomes

Jão

Saulo

Timbalada & Olodum

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2027

Datas: 23 e 24 de janeiro de 2027

Local: Arena Festival — Salvador/BA

Endereço: Av. Luís Viana, 9581, Paralela – Salvador/BA

Classificação etária: 16 anos

SETORES E CAPACIDADE

Arena: 15 mil pessoas

Camarote Banco do Brasil VISA: 10 mil pessoas

Tipos de ingresso: Arena Inteira, Arena Meia, Arena Solidária e Camarote BB VISA

PRÉ-VENDA CLIENTES BANCO DO BRASIL COM CARTÕES BB VISA

Início: 15 de outubro, às 14h

Término: 19 de outubro, às 23h59

Parcelamento em até seis vezes

Preços especiais para os setores Arena e Camarote BB VISA

40% de desconto no ingresso Arena Inteira

10% de desconto no ingresso Camarote BB VISA

Limite de quatro ingressos por CPF

VENDA GERAL

Início: 20 de outubro, às 12h

Parcelamento em até quatro vezes

Limite de quatro ingressos por CPF

Clientes BB Visa poderão parcelar a compra em até seis vezes

Clientes BB Visa terão 40% de desconto no ingresso Arena Inteira

Clientes BB Visa terão 10% de desconto no ingresso Camarote BB VISA

PREÇOS DOS INGRESSOS

Sábado ou domingo

Arena Inteira — Pré-venda BB Visa: R$ 84,00

Arena Meia — Pré-venda BB Visa: R$ 70,00

Arena Solidária — Pré-venda BB Visa: R$ 90,00

Camarote — Pré-venda BB Visa: R$ 240,00

Passaporte para sábado e domingo

Passaporte Arena Inteira — Pré-venda BB Visa: R$ 152,00

Passaporte Arena Meia — Pré-venda BB Visa: R$ 126,00

Passaporte Arena Solidária — Pré-venda BB Visa: R$ 162,00

Passaporte Camarote — Pré-venda BB Visa: R$ 432,00

CANAIS DE VENDA

Online: Sympla — link em breve

Pontos físicos:

Ticket Maker — Shopping da Bahia

Ticket Maker — Shopping Paralela

Ticket Maker — Parque Shopping Bahia