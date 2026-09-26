MÚSICA

Jão volta aos palcos com show esgotado e participações de Erika Hilton e Isabel Teixeira

Cantor abriu a turnê ‘Memórias Póstumas’ em São Paulo após pausa na carreira; novo álbum aborda temas ligados ao luto

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 09:18

Jão voltou aos palcos em grande estilo Crédito: Reprodução/Instagram

Jão voltou aos palcos em grande estilo. Depois de uma pausa na carreira, o cantor abriu a turnê ‘Memórias Póstumas’ com um show esgotado no Nubank Parque, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (25).

A apresentação marcou o reencontro do artista com o público e contou com participações especiais. Isabel Teixeira subiu ao palco para declamar textos ao longo do espetáculo, criando momentos de reflexão sobre vida, existência e luto, tema que atravessa o novo trabalho de Jão.

Jão 1 de 5

O cantor se afastou da vida artística após a morte do pai, experiência que também aparece como uma das inspirações para o álbum. Durante o show, ele falou sobre a forma como passou a enxergar situações simples do cotidiano.

“Esse disco me fez olhar para os detalhes. O pão, o ‘bom dia’. Antes eu achava que tudo precisava ser sentido de um jeito absurdo, mas tudo pode ser sentido também no real, na reza”, afirmou.

A apresentação também teve espaço para uma participação de Erika Hilton. A deputada federal apareceu durante a música ‘Meninos e Meninas’ e fez uma homenagem à comunidade LGBTQIA+.