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Jão volta aos palcos com show esgotado e participações de Erika Hilton e Isabel Teixeira

Cantor abriu a turnê ‘Memórias Póstumas’ em São Paulo após pausa na carreira; novo álbum aborda temas ligados ao luto

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 09:18

Jão voltou aos palcos em grande estilo Crédito: Reprodução/Instagram

Jão voltou aos palcos em grande estilo. Depois de uma pausa na carreira, o cantor abriu a turnê ‘Memórias Póstumas’ com um show esgotado no Nubank Parque, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (25).

A apresentação marcou o reencontro do artista com o público e contou com participações especiais. Isabel Teixeira subiu ao palco para declamar textos ao longo do espetáculo, criando momentos de reflexão sobre vida, existência e luto, tema que atravessa o novo trabalho de Jão.

Jão

Jão por Reprodução
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O cantor se afastou da vida artística após a morte do pai, experiência que também aparece como uma das inspirações para o álbum. Durante o show, ele falou sobre a forma como passou a enxergar situações simples do cotidiano.

“Esse disco me fez olhar para os detalhes. O pão, o ‘bom dia’. Antes eu achava que tudo precisava ser sentido de um jeito absurdo, mas tudo pode ser sentido também no real, na reza”, afirmou.

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A apresentação também teve espaço para uma participação de Erika Hilton. A deputada federal apareceu durante a música ‘Meninos e Meninas’ e fez uma homenagem à comunidade LGBTQIA+.

Por enquanto, o show em São Paulo é a única apresentação confirmada da turnê ‘Memórias Póstumas’. O novo projeto marca uma nova fase na trajetória de Jão, que retorna à música após um período de afastamento e de transformação pessoal.

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