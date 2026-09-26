Jão volta aos palcos com show esgotado e participações de Erika Hilton e Isabel Teixeira

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 09:18
Jão voltou aos palcos em grande estilo. Depois de uma pausa na carreira, o cantor abriu a turnê ‘Memórias Póstumas’ com um show esgotado no Nubank Parque, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (25).
A apresentação marcou o reencontro do artista com o público e contou com participações especiais. Isabel Teixeira subiu ao palco para declamar textos ao longo do espetáculo, criando momentos de reflexão sobre vida, existência e luto, tema que atravessa o novo trabalho de Jão.
Jão
O cantor se afastou da vida artística após a morte do pai, experiência que também aparece como uma das inspirações para o álbum. Durante o show, ele falou sobre a forma como passou a enxergar situações simples do cotidiano.
“Esse disco me fez olhar para os detalhes. O pão, o ‘bom dia’. Antes eu achava que tudo precisava ser sentido de um jeito absurdo, mas tudo pode ser sentido também no real, na reza”, afirmou.
A apresentação também teve espaço para uma participação de Erika Hilton. A deputada federal apareceu durante a música ‘Meninos e Meninas’ e fez uma homenagem à comunidade LGBTQIA+.
Por enquanto, o show em São Paulo é a única apresentação confirmada da turnê ‘Memórias Póstumas’. O novo projeto marca uma nova fase na trajetória de Jão, que retorna à música após um período de afastamento e de transformação pessoal.