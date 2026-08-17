Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Japão, que ensinou robôs a andar no passado, agora compra humanoides da China e tenta recuperar liderança histórica do setor

Empresas japonesas passaram a adaptar máquinas chinesas da Unitree enquanto o país busca voltar à disputa pela próxima geração da robótica

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 23:33

Robôs chineses já aparecem em demonstrações de empresas japonesas e chegaram às operações experimentais de um dos maiores aeroportos de Tóquio
Robôs chineses já aparecem em demonstrações de empresas japonesas e chegaram às operações experimentais de um dos maiores aeroportos de Tóquio Crédito: Reprodução / YouTube / RoboStore

Em 1973, pesquisadores japoneses apresentaram um dos primeiros robôs capazes de andar sobre duas pernas, agarrar objetos e se comunicar. Meio século depois, o país que ajudou a inventar o robô humanoide moderno enfrenta uma virada inesperada.

Empresas japonesas ligadas ao setor estão atualmente comercializando e adaptando os humanoides produzidos pela chinesa Unitree Robotics. Um desses modelos já chegou ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, para testar o transporte de cargas.

Cronologia dos robôs humanoides

1495 — Leonardo da Vinci já imaginava um cavaleiro mecânico capaz de reproduzir movimentos humanos, antecipando em séculos a ideia dos robôs humanoides por Erik Möller / Wikimedia Commons
1928 — Mais de quatro séculos depois, Eric levou o “homem mecânico” ao mundo real, movimentando cabeça e braços diante de um público fascinado por Wikimedia Commons
1939 — Elektro apareceu na Feira Mundial de Nova York e mostrou que robôs humanoides também poderiam virar símbolos populares de um futuro tecnológico por Daderot / Wikimedia Commons
1973 — O japonês WABOT-1 reuniu pernas, braços, visão e comunicação, tornando-se um marco na passagem dos autômatos para os humanoides modernos por Divulgação / Waseda University
1993 — A Honda apresentou o P1, enorme protótipo que adicionou braços e tronco às experiências que ensinavam robôs a caminhar sobre duas pernas por Morio / Wikimedia Commons
2000 — O ASIMO reduziu o tamanho dos protótipos e virou um ícone mundial ao mostrar que humanoides poderiam circular em ambientes feitos para pessoas por Hatsukari715 / Wikimedia Commons
2002 — O HRP-2 avançou além da caminhada: podia deitar e voltar a ficar de pé, passo importante para robôs destinados a tarefas no mundo real por Morio / Wikimedia Commons
2004 — O iCub levou a evolução para a inteligência: nasceu como plataforma para estudar como robôs podem perceber, aprender e interagir com o ambiente por Festival della Scienza / Wikimedia Commons
2004 — O pequeno QRIO mostrou uma nova direção, combinando equilíbrio, movimentos rápidos e entretenimento em um corpo muito menor que seus antecessores por Dschen Reinecke / Wikimedia Commons
2008 — Compacto e programável, o NAO se espalhou por universidades e competições, aproximando uma geração de pesquisadores da robótica humanoide por Jiuguang Wang / Wikimedia Commons
2009 — No mesmo ano, TOPIO mostrou sua coordenação ao jogar tênis de mesa, transformando velocidade e precisão em novos desafios para os humanoides por Humanrobo / Wikimedia Commons
2009 — O HRP-4C aproximou ainda mais máquina e pessoa ao combinar corpo humanoide, reconhecimento de fala e movimentos inspirados em seres humanos por ELiveFdragon / Wikimedia Commons
2011 — O Robonaut 2 levou a história para fora da Terra e se tornou o primeiro humanoide de alta destreza operado na Estação Espacial Internacional por NASA / Wikimedia Commons
2013 — Atlas nasceu para enfrentar terrenos e situações perigosas, abrindo caminho para humanoides capazes de atuar onde enviar pessoas seria arriscado por DARPA / Wikimedia Commons
2015 — O HUBO venceu desafios com escadas e obstáculos, mostrando como humanoides começavam a ser testados para responder a situações de desastre por John F. Williams / U.S. Navy / Wikimedia Commons
2014 — Pepper seguiu outra direção: em vez de força, apostou na comunicação e colocou a interação social no centro da evolução dos robôs por Kukarobot / Wikimedia Commons
2016 — Sophia transformou o rosto em protagonista e popularizou a busca por humanoides capazes de conversar e reproduzir expressões familiares por International Telecommunication Union / Wikimedia Commons
2022 — A Tesla apresentou Optimus e colocou a escala industrial no centro da corrida, prometendo humanoides para tarefas repetitivas ou perigosas por Steve Jurvetson / Wikimedia Commons
2022 — Ameca levou essa busca adiante com expressões faciais mais detalhadas, tornando pequenos movimentos dos olhos e da boca surpreendentemente humanos por Willy Jackson / Wikimedia Commons
2024 — O Unitree G1 resume a fase atual: máquinas menores, ágeis e treinadas com IA, enquanto humanoides deixam os laboratórios e entram numa corrida comercial por Sayanesy / Wikimedia Commons
2026 — Com Moya e UWorld U1, os humanoides avançaram da força para o vínculo emocional, ganhando pele realista, expressões faciais e IA para conversar e fazer companhia por Divulgação / UBTech Robotics
1 de 21
1495 — Leonardo da Vinci já imaginava um cavaleiro mecânico capaz de reproduzir movimentos humanos, antecipando em séculos a ideia dos robôs humanoides por Erik Möller / Wikimedia Commons

Liderança mudou de lado

O símbolo do pioneirismo japonês foi o WABOT-1, desenvolvido pela Universidade Waseda em 1973 e considerado o primeiro humanoide completo em escala humana. Décadas depois, a Honda transformaria o ASIMO em um dos robôs mais reconhecidos do planeta.

Essas máquinas demonstraram equilíbrio, locomoção e interação em uma época em que fazer um robô caminhar já era uma façanha de engenharia. O problema é que vários projetos permaneceram caros e experimentais, sem atingir escala de produção comercial.

WABOT-1 à esquerda e ASIMO à direita
WABOT-1 à esquerda e ASIMO à direita Crédito: Divulgação / Waseda University | Morio / Wikimedia Commons

Enquanto as demonstrações públicas do ASIMO foram encerradas em 2022, empresas chinesas começaram a oferecer plataformas que pesquisadores e companhias podem efetivamente comprar. Em 2024, por exemplo, o G1 da Unitree chegou ao mercado com preço inicial anunciado de cerca de US$ 16 mil.

A mudança ficou evidente no Humanoids Summit, realizado em Tóquio. Segundo a IEEE Spectrum, havia cerca de três máquinas chinesas para cada japonesa entre os robôs apresentados, e até companhias japonesas estavam usando equipamentos importados.

China ganhou escala

A vantagem chinesa aparece também na robótica industrial. Dados da International Federation of Robotics (IFR) mostram que a China recebeu 295 mil novos robôs industriais em 2024, equivalentes a 54% de todas as instalações realizadas no mundo naquele ano.

O estoque chinês ultrapassou 2 milhões de máquinas, enquanto o Japão mantinha aproximadamente 450,5 mil robôs industriais em operação. Ainda assim, o país continuava como o segundo maior mercado mundial, com 44,5 mil novas instalações em 2024.

Mesmo com a mudança da liderança, o Japão ainda é muito relevante e responde por cerca de 38% da produção mundial de robôs industriais, segundo a IFR
Mesmo com a mudança da liderança, o Japão ainda é muito relevante e responde por cerca de 38% da produção mundial de robôs industriais, segundo a IFR Crédito: Mixabest / Wikimedia Commons

O desafio está em transformar esse conhecimento em plataformas generalistas equipadas com IA, capazes de aprender diferentes tarefas. É justamente nesse segmento que fabricantes chineses passaram a combinar hardware de menor custo, produção rápida e treinamento em escala.

Robôs chineses em Haneda

Em junho de 2026, a japonesa GMO AI & Robotics tornou-se distribuidora autorizada da Unitree no Japão. Além de vender os modelos chineses, a empresa pretende adaptar software, movimentos e sistemas às necessidades de clientes locais.

A parceria já ganhou um laboratório no mundo real. A GMO e a JAL Ground Service iniciaram em Haneda o primeiro experimento japonês com humanoides em operações aeroportuárias, mirando o carregamento e descarregamento de bagagens e cargas.

Para o Japão, utilizar uma plataforma chinesa também permite avançar rapidamente sem esperar que um novo humanoide nacional seja desenvolvido do zero
Para o Japão, utilizar uma plataforma chinesa também permite avançar rapidamente sem esperar que um novo humanoide nacional seja desenvolvido do zero Crédito: RuinDig/Yuki Uchida / Wikimedia Commons

Japão tenta reagir

Uma das respostas está na AI Robot Association, organização liderada pelo professor Tetsuya Ogata, da Universidade Waseda. O grupo reúne empresas e pesquisadores para compartilhar dados de treinamento e construir tecnologias que possam ser usadas por diferentes fabricantes.

Segundo Ogata, a associação já reuniu cerca de 80 mil horas de dados de teleoperação de manipuladores móveis e utiliza esse material para desenvolver modelos que combinam visão, linguagem e ação.

A proposta é evitar que cada empresa japonesa avance isoladamente, mas em um hub nacional de negócios
A proposta é evitar que cada empresa japonesa avance isoladamente, mas em um hub nacional de negócios Crédito: Kakidai / Wikimedia Commons

Tags:

Robô Pesquisa Japão Lançamento Tendência Tecnologia China Engenharia

Mais recentes

Imagem - Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)

Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)
Imagem - Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor

Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor
Imagem - A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês

A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês