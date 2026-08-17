ENGENHARIA

Japão, que ensinou robôs a andar no passado, agora compra humanoides da China e tenta recuperar liderança histórica do setor

Empresas japonesas passaram a adaptar máquinas chinesas da Unitree enquanto o país busca voltar à disputa pela próxima geração da robótica

Agência Correio

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 23:33

Robôs chineses já aparecem em demonstrações de empresas japonesas e chegaram às operações experimentais de um dos maiores aeroportos de Tóquio Crédito: Reprodução / YouTube / RoboStore

Em 1973, pesquisadores japoneses apresentaram um dos primeiros robôs capazes de andar sobre duas pernas, agarrar objetos e se comunicar. Meio século depois, o país que ajudou a inventar o robô humanoide moderno enfrenta uma virada inesperada.

Empresas japonesas ligadas ao setor estão atualmente comercializando e adaptando os humanoides produzidos pela chinesa Unitree Robotics. Um desses modelos já chegou ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, para testar o transporte de cargas.

Cronologia dos robôs humanoides 1 de 21

Liderança mudou de lado

O símbolo do pioneirismo japonês foi o WABOT-1, desenvolvido pela Universidade Waseda em 1973 e considerado o primeiro humanoide completo em escala humana. Décadas depois, a Honda transformaria o ASIMO em um dos robôs mais reconhecidos do planeta.

Essas máquinas demonstraram equilíbrio, locomoção e interação em uma época em que fazer um robô caminhar já era uma façanha de engenharia. O problema é que vários projetos permaneceram caros e experimentais, sem atingir escala de produção comercial.

WABOT-1 à esquerda e ASIMO à direita Crédito: Divulgação / Waseda University | Morio / Wikimedia Commons

Enquanto as demonstrações públicas do ASIMO foram encerradas em 2022, empresas chinesas começaram a oferecer plataformas que pesquisadores e companhias podem efetivamente comprar. Em 2024, por exemplo, o G1 da Unitree chegou ao mercado com preço inicial anunciado de cerca de US$ 16 mil.

A mudança ficou evidente no Humanoids Summit, realizado em Tóquio. Segundo a IEEE Spectrum, havia cerca de três máquinas chinesas para cada japonesa entre os robôs apresentados, e até companhias japonesas estavam usando equipamentos importados.

China ganhou escala

A vantagem chinesa aparece também na robótica industrial. Dados da International Federation of Robotics (IFR) mostram que a China recebeu 295 mil novos robôs industriais em 2024, equivalentes a 54% de todas as instalações realizadas no mundo naquele ano.

O estoque chinês ultrapassou 2 milhões de máquinas, enquanto o Japão mantinha aproximadamente 450,5 mil robôs industriais em operação. Ainda assim, o país continuava como o segundo maior mercado mundial, com 44,5 mil novas instalações em 2024.

Mesmo com a mudança da liderança, o Japão ainda é muito relevante e responde por cerca de 38% da produção mundial de robôs industriais, segundo a IFR Crédito: Mixabest / Wikimedia Commons

O desafio está em transformar esse conhecimento em plataformas generalistas equipadas com IA, capazes de aprender diferentes tarefas. É justamente nesse segmento que fabricantes chineses passaram a combinar hardware de menor custo, produção rápida e treinamento em escala.

Robôs chineses em Haneda

Em junho de 2026, a japonesa GMO AI & Robotics tornou-se distribuidora autorizada da Unitree no Japão. Além de vender os modelos chineses, a empresa pretende adaptar software, movimentos e sistemas às necessidades de clientes locais.

A parceria já ganhou um laboratório no mundo real. A GMO e a JAL Ground Service iniciaram em Haneda o primeiro experimento japonês com humanoides em operações aeroportuárias, mirando o carregamento e descarregamento de bagagens e cargas.

Para o Japão, utilizar uma plataforma chinesa também permite avançar rapidamente sem esperar que um novo humanoide nacional seja desenvolvido do zero Crédito: RuinDig/Yuki Uchida / Wikimedia Commons

Japão tenta reagir

Uma das respostas está na AI Robot Association, organização liderada pelo professor Tetsuya Ogata, da Universidade Waseda. O grupo reúne empresas e pesquisadores para compartilhar dados de treinamento e construir tecnologias que possam ser usadas por diferentes fabricantes.

Segundo Ogata, a associação já reuniu cerca de 80 mil horas de dados de teleoperação de manipuladores móveis e utiliza esse material para desenvolver modelos que combinam visão, linguagem e ação.