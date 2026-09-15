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Japonês vira fã da Bahia e viraliza dançando música de Guga Meyra no Japão

Vídeo de Koyamaginjiro com “O Que É Que a Bahia Tem” se aproxima de 3 milhões de visualizações

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19:30

Koyamaginjiro viralizou dançando “O Que É Que a Bahia Tem” com a camisa do Bahia
Koyamaginjiro viralizou dançando “O Que É Que a Bahia Tem” com a camisa do Bahia Crédito: Reprodução

A Bahia ganhou um novo fã do outro lado do mundo. Koyamaginjiro, que esteve em Salvador e conheceu o cantor Guga Meyra, apareceu em um vídeo no Japão dançando ao som de “O Que É Que a Bahia Tem”, novo single do artista baiano.

Na gravação, Koyamaginjiro aparece usando a camisa do Bahia que recebeu de Guga Meyra durante a passagem pela capital baiana. Ao lado de uma turma, ele entra no ritmo do pagodão e dança a música. O vídeo já se aproxima de 3 milhões de visualizações nas redes sociais.

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O encontro entre Guga e o japonês aconteceu em Salvador, quando o cantor apresentou um pouco da cultura baiana ao visitante e ainda brincou ao “batizá-lo” como torcedor do Esquadrão.

Guga Meyra

Guga Meyra e Lincoln Sena por Reprodução/Instagram
Guga Meyra e Lincoln Sena por Reprodução/Instagram
Guga Meyra e Lincoln Sena por Reprodução/Instagram
Guga Meyra por Reprodução/Instagram
Guga Meyra por Reprodução/Instagram
Guga Meyra por Reprodução/Instagram
Guga Meyra por Reprodução/Instagram
Guga Meyra por Reprodução/Instagram
Guga Meyra por Reprodução/Instagram
Guga Meyra por Reprodução/Instagram
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Guga Meyra e Lincoln Sena por Reprodução/Instagram

Agora, a cena ganhou uma continuação inesperada: o pagodão de Guga Meyra chegou ao Japão, com direito ao manto tricolor e coreografia.

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Para Guga, a repercussão internacional combina com a proposta do novo trabalho. “Ver essa energia chegando do outro lado do mundo dá uma alegria imensa!”, afirmou o cantor.

Composição de Guga Meyra, Marlon Nunes, Luciano Chaves, Adriel e Iatta, “O Que É Que a Bahia Tem” está disponível nas plataformas digitais.

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