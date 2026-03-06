Acesse sua conta
Jason Mraz no Brasil: Você sabia que o cantor já namorou com Danni Suzuki?

Relacionamento que começou na TV terminou em crise e exposição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 12:06

Jason Mraz já namorou Danni Suzuki
Jason Mraz já namorou Danni Suzuki Crédito: Reprodução/YouTube

Com shows marcados no Brasil, Jason Mraz volta ao país que, além de fãs apaixonados, também guarda um capítulo curioso de sua vida amorosa. Há alguns anos, o cantor norte-americano viveu um romance com a atriz Danni Suzuki e tudo começou ao vivo na televisão.

A história teve início em 2009, durante uma participação do artista no Domingão do Faustão, apresentado por Fausto Silva. Na ocasião, Jason interpretava o hit “Lucky”, gravado originalmente com Colbie Caillat. Como a cantora não estava presente, a produção convidou Danni Suzuki, que participava do programa, para dividir o microfone com ele.

O que era para ser apenas um momento musical acabou chamando a atenção do público. Durante o dueto, os dois ficaram bem próximos e, no final da apresentação, trocaram um selinho no palco. A plateia foi ao delírio, mas nos bastidores a situação ficou um pouco mais delicada.

Jason Mraz já namorou Danni Suzuki; veja fotos

Jason Mraz já namorou Danni Suzuki por Reprodução/YouTube
Jason Mraz já namorou Danni Suzuki por Reprodução/TV Globo
Jason Mraz já namorou Danni Suzuki por Reprodução/TV Globo
Jason Mraz já namorou Danni Suzuki por Reprodução/TV Globo
Jason Mraz já namorou Danni Suzuki por Reprodução/TV Globo
Jason Mraz já namorou Danni Suzuki por Reprodução/Redes Sociais
Jason Mraz já namorou Danni Suzuki por Reprodução/TV Globo
Jason Mraz já namorou Danni Suzuki por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Jason Mraz já namorou Danni Suzuki por Reprodução/YouTube

Anos depois, em entrevista a um podcast, a atriz relembrou o episódio e confessou que ficou constrangida. Na época, ela estava em um relacionamento e a repercussão do momento foi imediata. “Assim que terminou, falaram que aquilo tinha dado o que falar”, contou.

Apesar da situação inesperada, o contato entre os dois continuou. Tempos depois, Danni foi escalada para entrevistar o cantor no programa Vídeo Show e acabou se aproximando ainda mais dele.

Ao pesquisar sobre Jason para a entrevista, a atriz descobriu que ele mantinha um blog onde compartilhava pensamentos e reflexões. Segundo ela, os textos despertaram admiração e afinidade. Com o tempo, os dois passaram a trocar mensagens e e-mails.

A amizade evoluiu lentamente. As respostas demoravam dias ou até semanas, mas a conexão foi crescendo. Eventualmente, o cantor decidiu voltar ao Brasil para rever amigos e conhecer artistas locais e acabou se hospedando na casa da atriz.

No início, segundo Danni, a relação era apenas de amizade. Os dois passavam horas conversando, noite adentro, até que o clima mudou. “Foi uma paixão muito forte”, disse ela em entrevistas posteriores.

O relacionamento, no entanto, não teve um final tão romântico quanto o começo. O mesmo blog que aproximou os dois acabou provocando o desgaste.

Danni contou que descobriu que várias experiências vividas pelo casal estavam sendo relatadas online pelo cantor. Para ela, aquilo soou como exposição demais.

“Tudo o que ele estava vivendo em casa aparecia no blog. Eu me senti exposta”, revelou.

As diferenças de visão sobre privacidade começaram a gerar conflitos, e os desentendimentos se tornaram cada vez mais frequentes. Pouco tempo depois, Jason voltou para o exterior e o relacionamento chegou ao fim.

Apesar do término conturbado, o clima entre os dois parece ter ficado no passado. Em entrevistas recentes, Danni afirma que mantém uma boa relação com o cantor.

  • O cantor norte-americano está passando com a sua tour por 5 cidades brasileiras: 
  • 1. Curitiba no dia 3 de março 
  • 2. São Paulo no dia 5 de março 
  • 3. Rio de Janeiro no dia 6 de março 
  • 4. Belo Horizonte no dia 8 de março
  • 5. Porto Alegre no dia 10 de março 

