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Jay-Z é anunciado como atração principal do show do intervalo do Super Bowl 2027

Rapper se apresentará em fevereiro, na Califórnia, após anos à frente da produção musical do evento por meio da Roc Nation

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 23:36

Jay-Z comandará o show do intervalo do Super Bowl 2027 Crédito: Divulgação/NFL

Jay-Z será a principal atração do show do intervalo do Super Bowl 2027, a grande final do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos. O anúncio foi feito na segunda-feira (26) pela NFL, Apple Music e Roc Nation. A apresentação está marcada para 14 de fevereiro, no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia.

A confirmação coloca o rapper no centro de um espetáculo que ele já ajudava a construir nos bastidores. Desde 2019, a Roc Nation, empresa fundada por Jay-Z, mantém uma parceria com a NFL para colaborar na produção e na curadoria musical do evento.

Ao longo dos últimos anos, o intervalo do Super Bowl recebeu apresentações de artistas como Shakira, Jennifer Lopez, Rihanna, Usher e Kendrick Lamar. Na edição de 2026, o show ficou a cargo de Bad Bunny.

Principais jogadores agênciados pela empresa de Jay-Z

Vini Jr (Brasil e Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Lucas Paquetá (Brasil e Flamengo) por X/Conmenbol
Gabriel Martinelli (Brasil e Arsenal)  por Divulgação/CBF
Douglas Santos (Brasil e Zenti)  por Divulgação/Zenit
Kevin De Bruyne (Bélgica e Napoli)  por Manchester City/Divulgação
Lukaku (Bélgica e Napoli) por Reprodução I X
Yan Diomande (Costa do Marfim e RB Leipzig) por Divulgação/FIFA
Reece James (Inglaterra e Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Rashford (Inglaterra e Manchester United)  por Divulgação/FIFA
Chris Richards (Estados Unidos e Crystal Palace) por Divulgação/USMNT
1 de 10
Vini Jr (Brasil e Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF

A novidade também chega em um período importante para a trajetória musical do rapper. Em 2026, Jay-Z celebra os 30 anos de “Reasonable Doubt”, seu álbum de estreia, lançado em 1996, e os 25 anos de “The Blueprint”, disco de 2001 considerado um dos trabalhos marcantes de sua carreira.

Nos dias 23 e 24 de outubro, o artista realizou apresentações no próprio SoFi Stadium, em comemoração aos dois álbuns.

Em comunicado sobre o anúncio, Jay-Z destacou a dimensão da oportunidade. “Trinta anos de música, trabalho e cultura no maior palco do mundo”, afirmou.

O show do intervalo é uma das atrações mais aguardadas do Super Bowl e costuma reunir grandes nomes da música internacional diante de uma audiência global. A edição de 2027 terá o rapper como protagonista de um espetáculo que, desta vez, o levará dos bastidores diretamente ao palco.

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