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Jean-Claude Van Damme revela mudança radical na alimentação aos 65 anos e surpreende com declaração polêmica sobre ovo: ‘A clara é a pior parte’

Astro dos filmes de ação afirma que reduziu drasticamente o consumo de carne e hoje prioriza vegetais, frutas e outros alimentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 13:00

Jean-Claude Van Damme
Jean-Claude Van Damme Crédito: Reprodução

Aos 65 anos, Jean-Claude Van Damme mudou bastante a alimentação que manteve durante boa parte da carreira. Conhecido pelo físico musculoso e pelos filmes de ação, o ator contou que passou a prestar mais atenção às respostas do próprio organismo e reduziu consideravelmente o consumo de carne.

Em entrevista à edição britânica da revista GQ, Van Damme explicou que realizou exames de sangue e testes de alergia para entender melhor quais alimentos deveria consumir ou evitar. Atualmente, sua dieta tem mais vegetais, frutas, massas, saladas e homus.

Jean-Claude Van Damme

Jean-Claude Van Damme por Reprodução
Jean-Claude Van Damme por Reprodução
Jean-Claude Van Damme por Reprodução
Jean-Claude Van Damme por Reprodução
Jean-Claude Van Damme por Reprodução
Jean-Claude Van Damme por Reprodução
Jean-Claude Van Damme por Reprodução
Jean-Claude Van Damme por Reprodução
Jean-Claude Van Damme por Reprodução
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Jean-Claude Van Damme por Reprodução

“Quando eu era jovem, comia muita carne. Agora, me sinto melhor. Sei o que devo comer agora. Fiz exames de sangue e testes de alergia para me ajudar a decidir o que comer e o que evitar. Muito disso se deve a erros e ao tempo”, contou o ator.

Van Damme também defendeu uma alimentação variada e revelou que hoje consome carne com pouca frequência. “Carne é bom uma vez por mês, talvez. É importante comer todos os tipos de comida”, afirmou. Para explicar sua visão, o ator contou que chegou a perguntar à avó o segredo para ter vivido por tanto tempo e ouviu dela que a variedade de alimentos fazia parte de sua rotina.

Outro hábito defendido pelo astro envolve o café da manhã. Para quem tem dificuldade de comer nas primeiras horas do dia, ele recomenda frutas vermelhas. “O melhor é comer frutas vermelhas pela manhã. Mirtilos, morangos, todos os tipos de frutas vermelha, antioxidantes e anti-inflamatórios”, declarou.

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Foi ao falar sobre os ovos, porém, que Van Damme deu a declaração mais controversa. O ator contrariou a ideia de que a clara seria a parte mais interessante do alimento e defendeu o consumo da gema. “Dizem que a clara do ovo faz bem. A clara do ovo é a pior parte. Se for comer um ovo, coma a gema — duas ou três gemas e uma clara”, disparou. O ator não apresentou evidências para justificar a afirmação.

Apesar da opinião de Van Damme, a publicação destaca que a clara do ovo não é considerada prejudicial pelos estudos científicos. Ela é rica em proteínas de alta qualidade e aminoácidos essenciais, além de ser uma alternativa com pouca gordura para aumentar a ingestão proteica.

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A gema, por outro lado, também possui nutrientes importantes, como colina, vitaminas e outros compostos bioativos. Por isso, clara e gema apresentam perfis nutricionais diferentes e ambas podem fazer parte da alimentação, de acordo com as necessidades de cada pessoa.

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