Jeff disse à mãe que Bruno estava 'estranho' dias antes do crime

Dias antes da sua morte, o ator Jeff Machado contou à mãe, Maria das Dores Machado, de 73 anos, que Bruno Rodrigues, principal suspeito do crime, estava "muito estranho. O ex-funcionário da Globo está foragido. “No dia 15 de janeiro, eu falei com o Jefferson. Ele disse: ‘Não, o Bruno está muito estranho. Eu tento falar com ele, porque tenho que fazer um MEI [Microempreendedor Individual]. Ele marcou, e não veio. Eu já teria que entrar nessa novela agora'”, contou a idosa ao UOL.

“Naquele dia ele já estava alugando uma casa, já estava cavando um buraco, já estava preparando tudo. Tudo. Meus Deus! Como diziam as pessoas antigas: ‘Que sangue frio’. Que sangue frio ter uma pessoa dessa, um bandido, e ainda procurando defesa”, desabafou. Os restos mortais de Jeff foram encontrados em um baú, enterrados no quintal de uma casa no bairro do Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ele teria sido enforcado com um fio de telefone e morrido em janeiro.