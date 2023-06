Jennifer Lopez e Ben Affleck compram mansão de R$ 300 milhões paga à vista

A atriz e cantora Jennifer Lopez e o marido Ben Affleck compraram uma mansão de mais de US$60 milhões, cerca de R$ 300 milhões, à vista, segundo o portal TMZ. Eles estavam em busca de uma casa há mais de dois anos. O negócio demorou uma semana para ser concluído.



A mansão de 20 mil metros quadrados conta com 12 quartos, 25 banheiros e 15 lareiras. O imóvel conta também com cinema, sala de vinhos, whisky lounge e spa com cabeleireiro e manicure, além de sauna e sala de massagens, além de uma instalação esportiva separada de 5.000 pés quadrados, que inclui uma quadra de pickleball coberta, ringue de boxe e salão de esportes. Também há uma guarita de 2 quartos. A garagem coberta comporta 10 carros, já a externa até 80 veículos.