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Jennifer Lopez foi presa por furto? Foto da polícia viraliza e causa confusão nas redes sociais: 'Falha na Matrix'

Cyrena Anne Quast chamou atenção pela semelhança com a cantora; compare

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:17

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez Crédito: Reprodução/Instagram

Uma foto de prisão fez a internet parar por alguns minutos diante de uma dúvida inusitada: teria Jennifer Lopez ido parar atrás das grades? A imagem de uma mulher presa nos Estados Unidos chamou atenção pela semelhança impressionante com a cantora e atriz e rapidamente começou a circular nas redes sociais.

Cyrena Anne Quast, a detida em questão, tem 35 anos, 22 a menos que J.Lo, e foi presa em 30 de agosto, em Monticello, no estado de Minnesota. Segundo uma denúncia criminal obtida pelo jornal The Watch MN, ela é acusada de furtar dois pacotes duplos de baterias para ferramentas elétricas, avaliados em cerca de 580 dólares.

Cyrena Anne Quast

Cyrena Anne Quast chamou a atenção por se parecer com Jennifer Lopez por Reprodução e Reprodução/Instagram
Cyrena Anne Quast já foi presa algumas vezes por Reprodução
Cyrena Anne Quast já foi presa algumas vezes por Reprodução
Cyrena Anne Quast já foi presa algumas vezes por Reprodução
Cyrena Anne Quast já foi presa algumas vezes por Reprodução
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Cyrena Anne Quast chamou a atenção por se parecer com Jennifer Lopez por Reprodução e Reprodução/Instagram

De acordo com o documento, um funcionário da loja teria reconhecido Cyrena por causa de um suposto furto ocorrido dois dias antes e acionado a polícia. Ela teria admitido o roubo das baterias e foi autuada por uma acusação grave de furto, conforme os registros de prisão.

Foto da prisão virou assunto nas redes

A repercussão ganhou força quando internautas perceberam a semelhança entre Cyrena e Jennifer Lopez. A foto oficial da detenção, conhecida nos Estados Unidos como mugshot, provocou uma enxurrada de comparações e piadas.

"Por um momento, pensei que fosse a J.Lo, rs", escreveu um internauta. "Tem uma falha na Matrix, rs", brincou outro. Até a música "Jenny from the Block", um dos maiores sucessos de Jennifer Lopez, entrou nas piadas. "Na prisão, ela é conhecida como Jenny do Bloco D!", comentou um usuário.

Outro foi ainda mais longe e sugeriu, em tom de brincadeira, que a cantora fizesse um teste de DNA para provar que não se tratava de uma irmã perdida. "JENNIFER, SE VOCÊ NÃO VIER BUSCAR SUA IRMÃ AGORA MESMOOOOOOO E FIZER ESSE TESTE DE DNAAAAA. Faça isso por nós. Essa é sua irmãããããã, garotaaaaa", brincou.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez por Reprodução/Instagram
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Jennifer Lopez por Reprodução/Instagram

A comparação chamou tanta atenção que Cyrena passou a ser compartilhada em diferentes plataformas justamente por causa da aparência semelhante à da artista.

Mulher foi solta no dia seguinte

Segundo um levantamento feito pelo Daily Mail com base em registros públicos, Cyrena foi libertada no dia seguinte à prisão.

O caso, porém, não seria o primeiro registro dela com a Justiça. Conforme o jornal, sua ficha inclui outras ocorrências, entre elas acusações relacionadas a posse de drogas, dirigir sob influência de álcool, fuga da polícia, fornecimento de identificação falsa e diferentes infrações de trânsito.

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