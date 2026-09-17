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Jennifer Lopez foi presa por furto? Foto da polícia viraliza e causa confusão nas redes sociais: 'Falha na Matrix'

Cyrena Anne Quast chamou atenção pela semelhança com a cantora; compare

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:17

Jennifer Lopez Crédito: Reprodução/Instagram

Uma foto de prisão fez a internet parar por alguns minutos diante de uma dúvida inusitada: teria Jennifer Lopez ido parar atrás das grades? A imagem de uma mulher presa nos Estados Unidos chamou atenção pela semelhança impressionante com a cantora e atriz e rapidamente começou a circular nas redes sociais.

Cyrena Anne Quast, a detida em questão, tem 35 anos, 22 a menos que J.Lo, e foi presa em 30 de agosto, em Monticello, no estado de Minnesota. Segundo uma denúncia criminal obtida pelo jornal The Watch MN, ela é acusada de furtar dois pacotes duplos de baterias para ferramentas elétricas, avaliados em cerca de 580 dólares.

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De acordo com o documento, um funcionário da loja teria reconhecido Cyrena por causa de um suposto furto ocorrido dois dias antes e acionado a polícia. Ela teria admitido o roubo das baterias e foi autuada por uma acusação grave de furto, conforme os registros de prisão.

Foto da prisão virou assunto nas redes

A repercussão ganhou força quando internautas perceberam a semelhança entre Cyrena e Jennifer Lopez. A foto oficial da detenção, conhecida nos Estados Unidos como mugshot, provocou uma enxurrada de comparações e piadas.

"Por um momento, pensei que fosse a J.Lo, rs", escreveu um internauta. "Tem uma falha na Matrix, rs", brincou outro. Até a música "Jenny from the Block", um dos maiores sucessos de Jennifer Lopez, entrou nas piadas. "Na prisão, ela é conhecida como Jenny do Bloco D!", comentou um usuário.

Outro foi ainda mais longe e sugeriu, em tom de brincadeira, que a cantora fizesse um teste de DNA para provar que não se tratava de uma irmã perdida. "JENNIFER, SE VOCÊ NÃO VIER BUSCAR SUA IRMÃ AGORA MESMOOOOOOO E FIZER ESSE TESTE DE DNAAAAA. Faça isso por nós. Essa é sua irmãããããã, garotaaaaa", brincou.

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A comparação chamou tanta atenção que Cyrena passou a ser compartilhada em diferentes plataformas justamente por causa da aparência semelhante à da artista.

Mulher foi solta no dia seguinte

Segundo um levantamento feito pelo Daily Mail com base em registros públicos, Cyrena foi libertada no dia seguinte à prisão.