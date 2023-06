Jessica Senra celebra 40 anos no Vale do Capão com o namorado: 'Só tenho a agradecer'

A jornalista Jessica Senra completa 40 anos nesta segunda-feira (12) e aproveitou para celebrar a data em uma viagem ao Vale do Capão, na Chapada Diamantina, onde passou o feriadão. A apresentadora da TV Bahia compartilhou cliques ao lado do namorado, o empresário Yuri Smarcevscki, a cunhada e o marido. Também mostrou vários momentos em contato com a natureza.



"Completando um ciclo de 4 décadas neste mágico lugar chamado Vale do Capão! Ao lado de pessoas especiais, companheiras de outras existências. Só tenho a agradecer a vida por tudo!!! Desejando sempre ser instrumento de amor", escreveu a âncora do telejornal Bahia Meio Dia (BMD).