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Jéssica Senra chora ao anunciar morte do gato após 18 anos juntos: 'Partiu em meus braços'

Jornalista havia pedido orações pelo animal horas antes e contou que Nietzsche morreu após uma longa história de companhia e amor

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:40

Jéssica Senra se despediu de gato de 18 anos
Jéssica Senra se despediu de gato de 18 anos Crédito: Reprodução

A jornalista Jéssica Senra anunciou nesta sexta-feira (18) a morte de Nietzsche, seu gato de estimação que a acompanhava há 18 anos. Nas redes sociais, ela publicou uma despedida emocionante e contou que o animal morreu em seus braços.

Horas antes de comunicar a perda, Jéssica havia compartilhado uma imagem de Nietzsche deitado e contou aos seguidores que enfrentava um momento difícil. Sem revelar o que estava acontecendo com o gato, ela pediu orações. “Os dias por aqui têm sido bem difíceis… Peço orações a você que me segue e me aprecia… creio na força da fé e da corrente de amor”, escreveu.

Jéssica Senra se despediu de gato de 18 anos

Jéssica Senra se despediu de gato de 18 anos por Reprodução
Jéssica Senra se despediu de gato de 18 anos por Reprodução
Jéssica Senra se despediu de gato de 18 anos por Reprodução
Jéssica Senra construiu uma das trajetórias mais sólidas e reconhecidas da comunicação baiana por Reprodução /Instagram 
Tia Carmen era avó da jornalista Jéssica Senra por Reprodução/Instagram
Jéssica Senra revelou assédio de ex-candidato à prefeito de Salvador por Reprodução / YouTube
Jéssica Senra vive novo momento por Reprodução | Instagram
Jéssica Senra por Reprodução
Jéssica Senra comandou o BMD até dezembro de 2024 por Reprodução / Redes Sociais
Jessica Senra anunciou retorno pelas redes sociais por Reprodução / Redes sociais
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Jéssica Senra se despediu de gato de 18 anos por Reprodução

Na publicação seguinte, a jornalista informou que Nietzsche não resistiu e agradeceu pelas manifestações de carinho que recebeu. “Obrigada pelas orações… Nietzsche partiu em meus braços, assistido e com o maior conforto que pudemos oferecer, depois de 18 anos de companhia inseparável e amor infinito”, declarou.

Ao anunciar a morte, Jéssica publicou uma foto em que aparece abraçada ao gato e falou sobre os anos que passaram juntos. “Obrigada, meu filho, por essa jornada e por me esperar para a gente se despedir. Te amo para sempre”, escreveu.

Jéssica não informou nos stories compartilhados qual problema de saúde Nietzsche enfrentava nem revelou a causa da morte do animal.

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