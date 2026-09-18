LUTO

Jéssica Senra chora ao anunciar morte do gato após 18 anos juntos: 'Partiu em meus braços'

Jornalista havia pedido orações pelo animal horas antes e contou que Nietzsche morreu após uma longa história de companhia e amor

Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:40

Jéssica Senra se despediu de gato de 18 anos Crédito: Reprodução

A jornalista Jéssica Senra anunciou nesta sexta-feira (18) a morte de Nietzsche, seu gato de estimação que a acompanhava há 18 anos. Nas redes sociais, ela publicou uma despedida emocionante e contou que o animal morreu em seus braços.

Horas antes de comunicar a perda, Jéssica havia compartilhado uma imagem de Nietzsche deitado e contou aos seguidores que enfrentava um momento difícil. Sem revelar o que estava acontecendo com o gato, ela pediu orações. “Os dias por aqui têm sido bem difíceis… Peço orações a você que me segue e me aprecia… creio na força da fé e da corrente de amor”, escreveu.

Jéssica Senra se despediu de gato de 18 anos 1 de 10

Na publicação seguinte, a jornalista informou que Nietzsche não resistiu e agradeceu pelas manifestações de carinho que recebeu. “Obrigada pelas orações… Nietzsche partiu em meus braços, assistido e com o maior conforto que pudemos oferecer, depois de 18 anos de companhia inseparável e amor infinito”, declarou.

Ao anunciar a morte, Jéssica publicou uma foto em que aparece abraçada ao gato e falou sobre os anos que passaram juntos. “Obrigada, meu filho, por essa jornada e por me esperar para a gente se despedir. Te amo para sempre”, escreveu.