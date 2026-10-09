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Jéssica Senra quebra silêncio sobre eleições e manda recado a Lula e Flávio Bolsonaro

Ex-apresentadora do Bahia Meio Dia falou sobre a polarização das eleições de 2026 e apresentou três propostas que gostaria de ver assumidas pelos candidatos à Presidência

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 14:32

Jéssica Senra vive novo momento
  Crédito: Reprodução | Instagram

A jornalista Jéssica Senra, conhecida pelos posicionamentos que fazia ao vivo durante sua passagem pelo Bahia Meio Dia, da TV Bahia, voltou a falar sobre política. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a comunicadora comentou a disputa presidencial de 2026 e lançou um desafio aos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

"Olha, muita gente me pedindo para me posicionar. Nós estamos aqui, mais uma vez, numa eleição polarizada, direita, esquerda, um momento muito importante para decidir o futuro do nosso país. Então eu vim aqui me posicionar", começou.

Jéssica Senra

Jéssica Senra por Reprodução
Jéssica Senra por Reprodução
Jéssica Senra por Reprodução
Jéssica Senra comandou o BMD até dezembro de 2024 por Reprodução / Redes Sociais
Jéssica Senra por Samir Sá e Anderson Sampaio - Crooma Imagem
Jéssica Senra por Samir Sá e Anderson Sampaio - Crooma Imagem
Jéssica Senra por Samir Sá e Anderson Sampaio - Crooma Imagem
Jéssica Senra por Samir Sá e Anderson Sampaio - Crooma Imagem
Jessica Senra por Reprodução/Instagram
Vanderson Nascimento e Jessica Senra por Reprodução
Jessica Senra ficou à frente do BMD por seis anos por Divulgação
Ayres Rocha apresentando o JN em 2019 ao lado de Jéssica Senra por Reprodução
Jéssica Senra por Redes sociais
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Jéssica Senra por Reprodução

O Brasil terá o segundo turno das eleições presidenciais no dia 25 de outubro. A disputa será entre Lula, atual presidente e representante do PT, partido de esquerda, e Flávio Bolsonaro, senador do PL, ligado à direita brasileira.

Apesar da expectativa de que anunciasse apoio a um dos candidatos, Jéssica preferiu direcionar sua manifestação às demandas da população feminina. "Nessas eleições, entre direita e esquerda, eu fico com as mulheres. Nós somos mais da metade do eleitorado. A gente tem a capacidade de decidir essa eleição", afirmou.

A jornalista, que é declaradamente feminista, questionou por que as necessidades das mulheres não ocupam um espaço maior no debate eleitoral, considerando a participação feminina nas urnas. "Eu quero saber de um candidato e do outro, o que é que vocês vão fazer para as mulheres, pelas mulheres", declarou.

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Em seguida, explicou que decidiu inverter a lógica tradicional das campanhas. Em vez de apenas aguardar propostas para escolher seu candidato, apresentou três compromissos que gostaria de ver assumidos pelos presidenciáveis.

O primeiro é a ampliação da presença feminina no governo. Jéssica defendeu a formação de um ministério composto por 50% de mulheres, com participação efetiva nas decisões políticas. "Se nós somos mais da metade da população, por que não somos metade das cabeças aí dos ministérios?", questionou.

Ela ressaltou que as mulheres precisam ocupar cargos com responsabilidades reais, orçamento e capacidade de influenciar políticas públicas durante todo o mandato.

A segunda reivindicação está relacionada à independência financeira. A jornalista sugeriu a criação de uma linha de crédito especial para mulheres empreendedoras, acompanhada de orientação técnica e apoio para o desenvolvimento dos negócios.

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Segundo Jéssica, a desigualdade econômica contribui para que muitas mulheres permaneçam em situações de vulnerabilidade, inclusive em relacionamentos violentos.

A comunicadora citou uma pesquisa do Sebrae segundo a qual as mulheres recebem menos de 30% dos recursos destinados ao crédito empresarial no Brasil e enfrentam juros mais altos do que os homens.

A terceira proposta envolve a saúde mental. Jéssica defendeu a criação de um programa nacional de atendimento psicológico e emocional, com participação do Sistema Único de Saúde (SUS) e da rede privada.

A ideia, segundo ela, é ampliar o acesso ao acolhimento também para pessoas que desejam cuidar da saúde emocional, mesmo sem apresentar um transtorno mental diagnosticado.

A jornalista relacionou a iniciativa à prevenção da violência e à importância de oferecer apoio a homens e mulheres que enfrentam dificuldades emocionais. "Eu sei que não falo por todas as mulheres, mas eu sei que eu falo por muitas, viu? E por mim e por essas muitas, eu tô falando aqui", ressaltou.

Jéssica Senra ficou conhecida do público baiano por sua atuação no jornalismo televisivo, especialmente à frente do Bahia Meio Dia, telejornal da TV Bahia, afiliada da Globo.

Durante os anos em que comandou o programa, a jornalista se destacou por comentários diretos sobre acontecimentos do cotidiano, problemas sociais e questões relacionadas aos direitos das mulheres. Suas manifestações ao vivo frequentemente ultrapassavam a apresentação das notícias e repercutiam entre os telespectadores.

Agora, fora da bancada do telejornal, Jéssica voltou a adotar um tom de cobrança pública ao tratar das eleições. Embora tenha citado a disputa entre direita e esquerda, não declarou voto em nenhum dos dois candidatos.

Ao encerrar o vídeo, convidou outras mulheres a participar da discussão e pediu que suas propostas fossem compartilhadas. "Então essa é a minha posição. Entre direita e esquerda, eu fico com as mulheres. E quem é que fica com a gente?", concluiu.

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