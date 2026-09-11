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Jesus Luz presenteia namorada com cirurgia de silicone de R$ 40 mil: ‘Não pensei no julgamento’

DJ explicou a decisão após críticas e contou que o procedimento atendia a um desejo antigo de Rafaela Mesquita

Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 20:26

Jesus Luz surpreendeu Rafaela Mesquita com um presente de R$ 40 mil e explicou a decisão após críticas Crédito: Reprodução

Jesus Luz surpreendeu ao revelar o presente escolhido para a namorada, Rafaela Mesquita, de 22 anos. O DJ e modelo bancou uma cirurgia de implante de silicone avaliada em R$ 40 mil para a bailarina, como forma de celebrar o Dia dos Namorados.

O procedimento foi realizado em 7 de agosto, no Rio de Janeiro, com próteses de 325 ml. Segundo a assessoria do artista, a cirurgia atendia a um desejo antigo de Rafaela e teve um resultado que agradou ao casal.

Jesus Luz 1 de 13

A escolha, no entanto, acabou gerando comentários nas redes sociais. Aos 39 anos, Jesus Luz rebateu a ideia de que teria dado o procedimento com a intenção de modificar o corpo da companheira. Ele afirmou que apenas apoiou uma decisão que já fazia parte dos planos dela.

“Eu sou completamente feliz e realizado com o seu corpo”, declarou o DJ ao falar sobre a relação. Ele também disse que não se preocupou com a opinião de outras pessoas sobre o presente.

Jesus e Rafaela assumiram o namoro em 2025, depois de se conhecerem durante um show de Lady Gaga. Desde então, os dois passaram a compartilhar uma rotina marcada por treinos e cuidados com o corpo.