SENSUAL

Jesus Luz volta a agitar a web com ensaio nu: ‘Fiquei sem fôlego’

Nas fotos, o ator, modelo e DJ aparece nu debaixo do chuveiro, exibindo o físico definido

Felipe Sena

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 16:40

Jesus Luz chama atenção nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Nas fotos, o ator, modelo e DJ aparece nu debaixo do chuveiro, exibindo o físico definido. Os cliques foram compartilhados pelo fotógrafo Vinny Nunes, que fez um post em conjunto com Jesus.

Nas imagens, é evidente que a posição foi estratégica para dar a impressão de que Jesus poderia acabar mostrando mais do que devia.

Jesus Luz 1 de 13

Em uma das fotos, ele se aproxima da porta de vidro do box que abriga o chuveiro e o fotógrafo cortou o registro bem na linha do seu quadril. Em outra imagem, o modelo olha fixo para a câmera.

Os fãs elogiaram nos comentários. “Eu já quis ser muitas coisas, mas hoje gostaria de ser esse box de banheiro”, brincou uma seguidora. “Tava tudo bem, aí você aparece assim. Fiquei sem fôlego”, disse outro.

“Jesus do céu”, disse uma terceira pessoa, fazendo um trocadilho com o nome do DJ. Em agosto de 2026, o fotógrafo já tinha compartilhado outros cliques parecidos.