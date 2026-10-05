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Jheny Santucci anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar e apaga comunicado

Influenciadora confirmou a separação nas redes sociais nesta segunda-feira (5), mas retirou a publicação minutos depois; ela está grávida do segundo filho do casal

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 23:55

Jheny Santucci anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar e apaga comunicado minutos depois.
Jheny Santucci anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar e apaga comunicado minutos depois. Crédito: Reprodução

Jheny Santucci anunciou nesta segunda-feira (5) o fim do relacionamento com Arthur Aguiar. A influenciadora publicou um comunicado nos Stories do Instagram informando que os dois não estão mais juntos e que seguirão caminhos separados.

Na mensagem, Jheny também agradeceu às pessoas que acompanhavam e torciam pela família e afirmou que não pretende falar mais sobre o término.

Pouco tempo depois, no entanto, a publicação foi apagada das redes sociais. Até o momento, Jheny não explicou o motivo da exclusão nem fez um novo pronunciamento sobre a situação.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci

Ator e influenciadora digital por Reprodução | Instagram
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Separação acontece durante segunda gravidez

O término ocorre enquanto Jheny está grávida do segundo filho com Arthur Aguiar. Os dois já são pais de Gabriel, de dois anos, e anunciaram a nova gestação em agosto deste ano.

Arthur também é pai de Sophia, de sete anos, de seu relacionamento anterior com Maíra Cardi.

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Jheny e Arthur começaram a se relacionar em 2023, depois de uma aproximação pelas redes sociais. O romance se tornou público em junho daquele ano.

Em 18 de julho de 2026, os dois oficializaram a união no civil em uma cerimônia íntima, cercados por familiares e amigos próximos. Viih Tube e Eliezer participaram da celebração como padrinhos e testemunhas.

A separação, portanto, acontece poucos meses depois da oficialização do casamento e em meio à expectativa pela chegada do segundo filho do casal. Até a publicação desta matéria, Arthur Aguiar não havia se manifestado publicamente sobre o anúncio.

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